Per molte persone le vacanze estive sono sinonimo di movida notturna e feste affollate. Altre invece, complici anche gli strascichi del Covid, preferiscono la tranquillità e il relax, al riparo dalla folla e dal turismo di massa.

Cosa c’è di più bello che godersi chilometri di spiaggia e un mare cristallino nella pace più silenziosa e totale?

È per questo che Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di selezionare 3 spiagge rilassanti tra le più belle d’Italia. Sono luoghi quasi segreti, custoditi gelosamente dalla natura, e perfetti per rigenerare mente e corpo. Scopriamo insieme di che posti stiamo parlando.

Sveliamo le 3 spiagge più rilassanti d’Italia e lontane dal turismo di massa

Dopo esserci dedicati a “La classifica delle 3 mete più economiche d’Italia perfette per trascorrere delle vacanze all’insegna del risparmio e della bellezza“, oggi ci concentreremo sulle spiagge più rilassanti.

La spiaggia dei 300 gradini, Gaeta (LT)

Questa spiaggia è un vero gioiello della natura. Si trova a Gaeta ed è chiamata “Spiaggia dei 300 gradini” perché, chi vuole raggiungerla, deve scendere esattamente 300 scalini. È una striscia di sabbia chiara e fine, affacciata su uno stupendo mare cristallino con fondali bassi.

Il bello di questa spiaggia è che è protetta ai lati da pareti rocciose, colorate dal verde della vegetazione. È una spiaggia ottima per chi cerca la tranquillità visto che non è mai affollata, neanche nei mesi estivi.

Baia del Buondormire, Palinuro (SA)

Chi ama la costiera cilentana non potrà perdersi questo paradiso in terra. La spiaggia del Buondormire è considerata una delle più belle del Cilento, ed è famosa, oltre che per la sua sabbia, per le bellissime acque trasparenti.

Qui il tempo sembra fermarsi, in un luogo perfetto per staccare dal caos cittadino.

Spiaggia degli Aranci, San Foca (LE)

Arriviamo nel meraviglioso mare pugliese e andiamo a San Foca, precisamente nella sua spiaggia meno affollata, la Spiaggia degli Aranci. Qui potremo rilassarci sia stendendoci sulla spiaggia, sia facendo lunghe passeggiate nel mare.

Il mare, infatti, ha fondali bassi ed è davvero cristallino.

Ed ecco svelate le 3 spiagge più rilassanti d’Italia e lontane dal turismo di massa.