Ci sono degli alimenti che soprattutto in questo periodo estivo possono essere molto utili al nostro corpo. Alimenti fantastici che ci permettono di sopportare meglio la fatica e eliminare il peso in eccesso. Ecco allora 3 alimenti bruciagrassi per un metabolismo veloce e tanta energia a disposizione.

Essere in forma

Con la stagione calda certamente i nostri stili di vita cambiano. Si beve più acqua a causa dell’arsura e perché con le orine si eliminano le tossine. Si mangia di meno perché il corpo ha bisogno di liberarsi delle calorie in eccesso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Certamente il corpo ha bisogno di mangiare frutta e verdure per arricchirsi di vitamine e Sali minerali. Le prime contenute in abbondanza nella frutta e le seconde nelle verdure. Da non trascurare le banane, un frutto che nasce nelle zone calde del pianeta e che serve a sopportare meglio il caldo. Grazie alle alte dosi di potassio che contiene aiuta il cuore nei momenti di forte calura.

3 alimenti bruciagrassi per un metabolismo veloce e tanta energia a disposizione

Perdere peso in eccesso è molto importante per rendere il corpo meno appesantito e più rapido. Alcuni cibi posseggono la capacità di accelerare il metabolismo e la caratteristica d’essere ricchi di vitamina C.

La papaya è un frutto d’origine tropicale ricco di tante proprietà particolari. Contiene papaina, che elimina il collagene dovuto dalla cellulite. Ha la capacità di assorbire il grasso e lo zucchero diventando così un vero e proprio bruciagrassi. Inoltre essendo ricca di fibre dona un senso di sazietà che contribuisce a mangiare meno.

I peperoni

Ortaggio che contiene capsaicina, che dona un piccolo gusto piccante a questo alimento ricco in fibre, antiossidanti e vitamina C. La capsaicina aumenta il senso di sazietà e brucia anche le riserve energetiche di base, cioè le calorie. La capsaicina stimola anche il metabolismo rivelandosi così un vero alimento bruciagrassi.

Uno studio giapponese pubblicato dal British journal of Nutrition un aumento del senso di sazietà dopo aver consumato dei peperoni rossi.

Le fragole

Amate da grandi e piccoli posseggono le fragole molti oligoelementi, che stimolano la tiroide. Questa svolge un’importante azione bruciagrassi nell’organismo portando ad una riduzione di peso. Inoltre le fragole hanno anche un’azione diuretica che aiuta anch’essa a dimagrire.

Bastano questi 3 alimenti, ricchi di vitamina C ed efficaci bruciagrassi, per perdere i chili in eccesso, aiutati anche da una moderata attività fisica.