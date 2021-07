Quest’estate molti di noi si concederanno le vacanze in località balneari. Il mare è abitato da migliaia di specie animali e tra queste ci sono anche le meduse.

Il numero delle meduse negli ultimi anni è aumentato per via del costante aumento delle temperature. Se le meduse ci urtano con i loro tentacoli ci restituiscono una sensazione di dolore molto forte e simile a un’ustione. Come possiamo comportarci in questi casi?

Questo straordinario rimedio naturale è incredibilmente efficace contro le dolorosissime punture delle meduse

In caso di puntura da parte di una medusa sono molto efficaci i gel al cloruro di alluminio che possiamo acquistare in farmacia. Questo prodotto blocca la diffusione delle tossine ed allevia la sensazione di dolore e prurito.

Non sempre però abbiamo a disposizione ciò che ci serve quando ci occorre. Se vogliamo usare un prodotto completamente naturale e che ci aiuti a stare meglio dopo un incontro ravvicinato con una medusa possiamo prepararlo velocemente.

Se veniamo a contatto con una medusa possiamo utilizzare un rimedio naturale molto efficace e semplice da realizzare. Infatti, ci serviranno soltanto 2 ingredienti: l’olio essenziale di lavanda e il tea tree oil.

Misceliamo quindi in uno spruzzino 6 gocce di olio essenziale di lavanda e 6 di tea tree oil. Applicarlo sulla zona che è venuta a contatto con la medusa aiuterà ad alleviare il dolore. Inoltre, questa soluzione permetterà di ridurre il gonfiore e il prurito sulla pelle.

Consigli

La Redazione consiglia di preparare questa soluzione e di portarla con sé al mare. In questo modo, potremo utilizzarla subito se dovesse servire.

Non appena veniamo a contatto con una medusa, dobbiamo subito uscire dall’acqua ed evitare di usare l’acqua dolce per bagnare la zona dolente. Questa, infatti, favorisce la circolazione delle tossine rilasciate dalla medusa.

Non applichiamo del ghiaccio sulla zona interessata: questo fa sì che il liquido rilasciato dalla medusa rimanga in circolo più a lungo.

Approfondimento

