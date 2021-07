Le temperature estive e il caldo afoso, portano a perdere molti liquidi e sali minerali preziosi. Se non siamo attenti a compensare questa mancanza attraverso l’alimentazione, possiamo andare incontro ad alcuni disturbi fino a sentirci male e ad avere un colpo di calore.

Se poi si è soggetti a bere poco durante tutto l’anno ecco che l’estate diventa un periodo davvero difficile da superare. Debolezza, spossatezza e anche gonfiori derivanti dalla ritenzione idrica sono solo alcuni dei sintomi a cui possiamo andare incontro. Ci sono i “pigri” nel bere che vanno incentivati a reidratarsi frequentemente. In commercio si possono trovare addirittura borracce intelligenti. Una lucina si accende periodicamente per ricordarci di bere.

Se non siamo seduti in ufficio con la borraccia davanti, possiamo escogitare altri metodi per bere con più frequenza. Vediamo un consiglio utile e gustoso.

Un trucco gustoso e sano per evitare la disidratazione e combattere la spossatezza

Pochi ingredienti tutti di stagione e possiamo creare dei cubetti di ghiaccio davvero sfiziosi da aggiungere all’acqua nella borraccia. L’idea è quella di creare del ghiaccio al gusto di frutta da mettere dentro la borraccia. L’acqua aromatizzata ci invoglierà a bere più volentieri e con gusto. Ecco come fare.

Cubetti menta, uva e zucchero

Procurarsi alcune foglie di menta fresca e dell’uva bianca senza semi. Spremere il succo di uva mischiarlo a due cucchiaini di zucchero. Tagliare a metà gli acini più piccoli e sempre col coltello tagliare le foglioline di menta. Dopodiché versare il succo nello stampino del ghiaccio e dentro ogni cubetto mettere un pezzettino di menta e uva. In questo modo ogni cubetto sarà formato da succo, menta e uva. Una volta congelato basterà tirare fuori uno o due cubetti e metterli nella borraccia.

Cubetti al latte di mandorla e menta

Preparare questi cubetti sarà semplicissimo perché basterà versare negli stampi il latte di mandorla. L’importante è che sia di buona qualità con un’altissima percentuale di mandorla poiché è ricca di sali minerali. In alternativa se abbiamo un estrattore possiamo produrlo in casa direttamente dalle mandorle intere. Come nella ricetta precedente basterà tagliare le foglie di menta e aggiungere i pezzi in ogni cubetto. Non servirà aggiungere zucchero.

Cubetti limone e ananas

Come procedere è intuitivo. Dovremo spremere un limone grande e miscelare il succo con quello di ananas e versare negli stampini.

Ovviamente possiamo sbizzarrirci con la fantasia e creare gli abbinamenti che più ci piacciono. L’importante è utilizzare la frutta di stagione, poiché sarà più ricca di vitamine e sali minerali e quando serve aggiungere un pochino di zucchero. È utile conoscere un trucco gustoso e sano per evitare la disidratazione e combattere la spossatezza che viene in estate col caldo afoso.