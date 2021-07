I mobili da giardino hanno bisogno di manutenzione altrimenti diventano grigi e perdono la loro bellezza. Questo dipende dai raggi UV e dall’umidità. Ma Come oliare correttamente i mobili da giardino donando un incredibile splendore? È semplice basta effettuare 5 step e i mobili ridoneranno il buon umore. Vediamo come fare

Come oliare correttamente i mobili da giardino donando un incredibile splendore

Ecco i 5 step da eseguire per oliare adeguatamente i mobili da giardino con olio da esterno. La prima cosa da fare è la pulizia. Infatti, bisogna lavare i mobili con una spazzola rigida e acqua saponata. Rimuovere lo sporto ostinato.

Poi, il secondo passo è applicare velocemente con un pennello l’olio. Fare attenzione a stenderlo su tutta la superfice in modo che venga assorbito. Quando si applica l’olio meglio indossare dei guanti da lavoro.

Terzo passo è l’asciugatura, infatti, bisogna rimuovere i residui di olio dopo quindici minuti con un panno pulito. Strofinare finché le aree lucide non sono più visibili. Poi, lasciare asciugare dalle 12 alle 24 ore.

Il quarto passo consiste nella levigatura. I legni non trattati richiedono spesso diverse applicazioni di olio. Si consiglia di eseguire una levigatura intermedia con carta vetrata. Quando si effettua questa operazione proteggere il viso con una maschera adeguata e un respiratore.

Il quinto passo è molto semplice, bisogna effettuare una seconda unzione di olio. Bisogna fare in modo che la fibra del legno sia completamente satura. Poi, procedere con la levigatura. I mobili dopo questo trattamento ritorneranno come nuovi e acquisteranno il loro splendore.

A cosa fare attenzione

Si consiglia di effettuare questi 5 step ogni anno per evitare che i mobili si rovinano in modo irrimediabile.

Gli stracci utilizzati imbevuti di olio si possono conservare per essere riutilizzati in contenitori non infiammabili. Ad esempio, lattine di metallo o barattolo con tappo ermetico.

Inoltre, è sempre consigliato prendere tutte le protezioni quando si lavora il legno. Perché il fai da te nasconde rischi per la salute spesso sottovalutati che possono trasformarsi in malattie gravi se non si usano gli accorgimenti necessari.