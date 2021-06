,Quando parliamo di abbronzatura perfetta spesso la nostra preoccupazione va sulle creme. Quelle che aiutano a non far scottare la pelle e poi prodotti che potenziano l’abbronzatura. In realtà ciò che contribuisce davvero ad avere una bella abbronzatura è una pelle ben nutrita. Per questo oggi raccontiamo il magico doposole che dopo il primo uso farà impazzire tutti e come realizzare questo prodotto fai da te veramente eccezionale.

Come accennavamo sopra la riuscita di una buona abbronzatura consiste nel tenere nutrita la pelle il più possibile. Ma anche scegliere di non usare prodotti che dopo il sole preso possono favorire bruciore. Ecco quindi come fare un prodotto naturale a casa con piccoli passi.

25 ml olio di oliva;

30 ml aloe;

7 gocce di olio essenziale di lavanda;

un cucchiaio di olio di cocco;

1 cucchiaio di burro karité.

In una terrina si versano tutti gli ingredienti sopra citati che andranno mescolati con cura. Finché l’olio di cocco che resta solido a poco a poco si sciolga. Dando al composto una consistenza cremosa. Per conservare il nostro bellissimo prodotto fatto in casa servirà un recipiente con chiusura ermetica.

Affinché mantenga le sue qualità è preferibile conservarlo in un luogo fresco e consumarlo rapidamente senza far passare troppi giorni. Gli ingredienti usati per la costruzione del nostro doposole hanno davvero ottimi benefici. Sono nutrienti e idratanti. Con l’effetto del prodotto la pelle risulterà più elastica e questo combatterà i danni del sole.

Vediamo gli ingredienti di come è fatto questo prezioso doposole per capire come agisce sulla pelle. Il burro di karité nutre e idrata e recupera i danni dell’esposizione al sole. L’olio di oliva è un forte idratante e antiossidante. Mentre invece l’aloe vera è lenitiva e anche decongestionante. Inoltre è molto indicata per le scottature solari. L’olio di cocco contiene molte vitamine per nutrire la pelle. Per finire, l’olio essenziale di lavanda oltre a profumare la crema ha proprietà antinfiammatorie. Dopo questo doposole la nostra pelle diventerà bellissima. Quindi andiamo a goderci tranquillamente il sole!