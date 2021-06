Milioni di italiani soffrono di disturbi legati al malfunzionamento della tiroide. La tiroide è una ghiandola che si trova nella zona frontale della base del collo. La sua funzione principale è quella di produrre ormoni, specialmente la triiodotironina e la tetraiodotironina, anche noti come T3 e T4. Tra le altre cose, questi ormoni influiscono sul processo metabolico.

Le disfunzioni principali che colpiscono la tiroide sono l’ipertiroidismo (eccessiva produzione degli ormoni) e l’ipotiroidismo (scarsa produzione degli stessi). Questa seconda malattia è la più diffusa e colpisce circa il 5% della popolazione italiana. I sintomi sono diversi, tra i più diffusi ci sono stanchezza, gonfiore, costipazione, colesterolo alto e abbassamento del metabolismo. Quest’ultimo porta a ingrassare con rapidità, anche senza seguire diete chissà quanto irregolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È consuetudine tenere a bada gli effetti dell’ipotiroidismo con apposite medicine, come la Levotiroxina. Ma bastano solo 20 minuti di quest’attività giornaliera per stimolare la tiroide senza farmaci, aumentando produzione di ormoni e metabolismo. Stiamo parlando di una pratica d’allenamento chiamata allenamento metabolico.

Gli incredibili effetti di un allenamento da 20 minuti sul malfunzionamento della tiroide

L’allenamento metabolico è un programma che prevede uno sforzo ad alta intensità ripetuto per il periodo di tempo che lo consente. È chiamato anche Allenamento ad Alta Intensità (o HIIT). Non deve mai superare la mezz’ora di tempo, proprio perché deve garantire un’intensità elevata per tutta la durata degli esercizi. Bastano solo 20 minuti di quest’attività giornaliera per stimolare la tiroide senza farmaci, perché l’allenamento metabolico aumenta la produzione di ormoni tiroidei.

La teoria è stata dimostrata da uno studio condotto su alcuni sciatori norvegesi che praticano lo sci di fondo. Dopo l’allenamento, il livello di ormoni T3 e T4 nel sangue degli atleti è aumentato sensibilmente, tornando ai livelli precedenti solo dopo 4 giorni.

I principali protocolli di allenamento metabolico sono il TABATA, l’EMOM e l’AMRAP (li abbiamo spiegati qui). Sono tutti fattibile a casa, senza l’uso di attrezzi. Svolgere tre allenamenti metabolici a settimana (un’ora complessiva a settimana) aiuta a contrastare gli effetti dell’ipotiroidismo. Inutile dire che migliorerà anche la nostra capacità aerobica e la nostra forma fisica.

Approfondimento

Dimagriamo senza stress anche in vacanza con quest’allenamento brucia grassi da 7 minuti