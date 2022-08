Mangiare sano, vario ed equilibrato, e fare tutti i giorni attività fisica. È in genere questa la ricetta per mantenere il peso forma, ma anche per dimagrire. E nel perdere peso, chiaramente, non si possono seguire le diete fai da te, in quanto con l’alimentazione non si scherza. Ma occorre sempre farsi prescrivere un piano alimentare personalizzato da parte del nutrizionista.

Di conseguenza, scegliere la dieta giusta è alla base per perdere peso gradualmente senza stressare il corpo, ma in realtà ci sono pure tanti altri accorgimenti e trucchetti che possono agevolare il dimagrimento senza troppe rinunce a tavola. E quindi senza troppi sacrifici. Vediamo allora come e perché.

I trucchi per dimagrire potrebbero essere semplici ma con sacrifici

Nel dettaglio, per perdere peso, senza il rischio poi di recuperare i chili persi con gli interessi, chi va piano va sano e lontano è sempre il motto da seguire. Così come la perdita di peso deve avvenire sempre mangiando di tutto. Non a caso la dieta prescritta dal nutrizionista, da un giorno all’altro della settimana, sarà sicuramente molto varia.

In più, tra i trucchi per dimagrire spicca quello di bere molta acqua durante tutta la giornata e di non essere mai schiavi della bilancia. Nel dettaglio, non si può essere ossessionati dalla necessità di perdere peso, altrimenti l’approccio rischia poi di essere controproducente. In più, la dieta del nutrizionista deve essere sempre seguita alla lettera senza mai saltare i pasti indicati. A partire dalla prima colazione, che è uno dei pasti più importanti della giornata.

Il regime alimentare corretto varia da persona a persona

La dieta è sempre personalizzata. E per questo solo uno specialista della nutrizione può prescrivere un piano alimentare ad hoc. Perché per la giusta dieta si deve tener conto non solo del peso e dell’età, ai fini del calcolo del bisogno calorico. Ma anche della costituzione fisica, dello stile di vita e delle preferenze alimentari.

E questo specie quando, per alcuni cibi, si manifestano delle intolleranze. Per esempio, sono in tanti ad essere intolleranti al lattosio, ma ci sono pure intolleranze ancor più gravi come quelle legate al favismo ed alla celiachia. Ed in questo caso, anche per perdere peso, il regime alimentare deve essere molto particolare. Ovverosia senza glutine per i celiaci. Mentre in genere chi soffre di favismo oltre alle fave deve eliminare dalla dieta pure i piselli ed altri legumi.

