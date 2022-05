Nonostante la debolezza delle ultime settimane, nell’ultimo anno il titolo Culti Milano rimane un top performer di Piazza Affari. In questa speciale classifica si colloca a ridosso di Innovatec, Giorgio Fedon, Assiteca e Alerion con un guadagno di oltre il 120%. Tuttavia adesso il rialzo di Culti Milano potrebbe essere a rischio.

Sarà a causa della forte crescita degli ultimi tre anni, ma qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Culti Milano risulta essere sopravvalutato. Tuttavia, il titolo presenta tanti punti di forza che potrebbero sostenere in futuro le sue quotazioni. Ecco quanto si può riassumere leggendo le riviste specializzate.

l’attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato cresca a un ritmo più elevato rispetto ai suoi competitors;

la situazione finanziaria della società appare eccellente, il che le conferisce una notevole capacità di investimento;

negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo;

la maggior parte degli analisti che si occupano del titolo raccomandano di comprare il titolo con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 30%;

il titolo con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 30%; questo livello di sottovalutazione è confermato dalla stima del fair value fatta utilizzando il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, la sottovalutazione è di oltre il 40%;

in generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Il rialzo di Culti Milano potrebbe essere a rischio. I livelli da monitorare con attenzione in chiusura di settimana

Le azioni Culti Milano (MIL:CULT) hanno chiuso la seduta del 16 maggio a quota 15,20 euro, in ribasso dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Nulla è cambiato rispetto all’ultima volta che ci siamo occupati del titolo. La proiezione in corso, infatti, è rialzista. L’unico cambiamento è legato al fatto che negli ultimi due mesi le quotazioni si sono portate in prossimità del III obiettivo di prezzo in area 17 euro. Risentono, quindi, della forza di questa resistenza che ne sta frenando la spinta rialzista. Sono ormai diverse settimane, infatti, che le quotazioni sono bloccate facendo aumentare la probabilità che si possa assistere a un’inversione ribassista. In tal senso un livello da monitorare con molta attenzione potrebbe passare in area 14,4 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe determinare un’inversione ribassista con obiettivo più probabile in area 12,9 euro

Approfondimento

Questa è una settimana decisiva per i mercati, e si potrebbe lasciare il ribasso definitivamente alle spalle