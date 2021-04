Davvero rimarremo stupiti quando finiremo di leggere il contenuto di questo articolo. Non ci si aspetterebbe come in questo modo potremo risolvere definitivamente un problema più che comune. Capita spesso di dimenticare delle bottiglie sotto i sedili, nelle tasche degli sportelli. Beh, ora possiamo dargli una funzione molto utile. Non stiamo parlando di cose ovvie. Come avere a portata di mano dell’acqua per motore o per pulire i vetri. L’incredibile motivo per cui bisognerebbe tenere delle bottiglie di plastica in macchina non è mai venuto in mente a nessuno.

Ci semplifica la vita

Quando piove c’è un problema che si ripete sempre con la macchina. E nelle prossime righe vedremo come risolverlo. Stiamo parlando di ciò che usiamo per ripararci ovvero l’ombrello. Quando dobbiamo salire nella vettura e abbiamo l’ombrello bagnato è davvero complicato. Se siamo soli lo poggiamo sui sedili e bagnamo tutto. Oppure se non siamo i conducenti lo mettiamo tra le gambe. Oltre che sporcarsi bagniamo anche noi stessi. Ma l’incredibile motivo per cui bisognerebbe tenere delle bottiglie di plastica in macchina risolverà il problema.

Il trucco

È arrivato il momento di svelare il particolare rimedio a questa situazione. Spesso si trovano diversi modi di utilizzare oggetti che hanno un’altra funzione. Come abbiamo già visto per esempio in questo articolo. Nel nostro caso da una bottiglia di plastica si può ricavare un portaombrelli impermeabile. Basta infatti procedere in questo modo. Tagliare la bottiglia all’altezza del collo. Applicare due fori sui lati e farci passare una cordicina. Vanno bene anche dei lacci di scarpe. Fare un piccolo nodo per lato per fissare la corda. Ora possiamo appendere la bottiglia al poggiatesta dei sedili anteriori. Ovviamente rivolgendola sulla parte posteriore dello schienale. Ed ecco che potremo mettere l’ombrello bagnato in questo portaombrelli riciclato. Così non bagneremo più né la macchina né le persone che ci entreranno.