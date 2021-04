Pochi di noi riescono ad addormentarsi non appena entrano nel letto. Generalmente cerchiamo di indurre al sonno impegnandoci in una serie di attività diverse. Molti si rivolgono ai libri, che, costringendoci a usare il cervello, ci fanno addormentare più in fretta. Spesso però, anche sfruttare la televisione o il cellulare può produrre gli stessi effetti. Qualunque sia il nostro rituale della sera però, tutti ci ritroviamo a combattere con lo stesso problema: dolori e torcicollo.

Quindi da oggi non preoccupiamoci più e diciamo addio a dolori e torcicollo dopo aver scoperto questo oggetto per leggere e guardare film a letto in tutta comodità.

I dolori al collo

Innanzitutto, dobbiamo accettare che i dolori al collo in queste occasioni sono assolutamente normali. Stiamo infatti costringendo il nostro corpo a mantenere una posizione innaturale. Spesso siamo costretti a tenere il collo sospeso per poter continuare a leggere o a guardare un film. Per evitare di creare queste due situazioni è stata creata una soluzione piuttosto semplice.

Addio a dolori e torcicollo dopo aver scoperto questo oggetto per leggere e guardare film a letto in tutta comodità

Quindi, quale oggetto può sostituire i nostri classici cuscini? Un altro cuscino, un cuscino molto particolare. Pensiamo a quale postura dobbiamo mantenere quando siamo semi seduti a letto. Gambe schiena non formano certo un angolo di 90°, quella sarebbe una posizione che non induce certo al sonno. Per poter stare più rilassati l’angolo che formiamo è molto più ampio. Dei normali cuscini non possono offrire un adeguato supporto alla schiena in quella posizione. Per questo hanno creato dei cuscini più rigidi, proprio per offrire un maggiore sostegno lombare.

Questi cuscini sorreggono anche il collo non costringendo a tendere costantemente i muscoli. La caratteristica rivoluzionaria di questo cuscino però non sta nella sua consistenza.

Tutto sta nella sua forma, una forma a triangolo rettangolo che coincide con l’angolo che si forma fra il muro il nostro letto. Questo fa sì che tutto lo spazio sotto la schiena sia perfettamente occupato dal nostro cuscino. In questo modo i dolori al collo non saranno più un problema, perché non si deve più compiere alcuno sforzo.

Generalmente questo è un articolo che si trova con difficoltà nei negozi ed è quindi necessario acquistarlo online. Però i rivenditori sono tanti e la scelta di struttura e colori è molto varia.

Per chi legge esiste anche un’altra soluzione: gli audiolibri. Ascoltandoli possiamo tenere qualunque posizione e ci sono tante alternative gratuite.