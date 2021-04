Conservare nel modo giusto cibi e bevande è molto importante. Oggi in particolare vogliamo parlare del vino. Si sa nel nostro paese ne siamo buoni intenditori e consumatori. Oltre al gusto e a mettere allegria a tavola ha anche dei benefici. In persone sane un bicchiere al giorno di vino può far bene all’organismo. Ma l’eccesso invece non porta niente di buono. Anche per questo quando apriamo una bottiglia spesso non finisce durante il pasto. Ma ovviamente non vorremmo mai sprecarla e buttarla. Ma come possiamo mantenere il gusto e le proprietà del vino? Lo scopriremo con il trucco geniale e utilissimo che ci farà conservare nel modo migliore le bottiglie di vino riciclando questo oggetto comunissimo.

Non si ha sempre tutto

Dopo aver aperto la bottiglia sappiamo che c’è un problema. Il tappo, infatti, quasi mai può essere utilizzato per richiuderla. Non entra o salta per la pressione se il vino è frizzante. Per tappare la bottiglia si usano dei tappi alternativi appositi. Ma non sempre si hanno dentro casa. O magari sono già tutti utilizzati o da lavare. Allora si cerca qualsiasi cosa per coprile la bottiglia. Ma se non si chiude nel modo giusto il vino si rovinerà. Proprio in questi casi ci aiuta il trucco geniale e utilissimo che ci farà conservare nel modo migliore le bottiglie di vino riciclando questo oggetto comunissimo.

Semplice ma pratico

Chi non ha in cucina dei guanti in lattice? Quelli usati per lavare i piatti per intenderci. Ecco questi possono risolverci il problema. Possiamo prenderne anche un paio di quelli usati che staremmo per buttare. Basta tagliare circa a metà una delle dita. Prendiamo poi un pezzetto di pellicola per alimenti. Poggiamola a coprire il beccuccio e il collo della bottiglia. Ora riprendiamo la metà del dito del guanto che avevamo tagliato. Allargandolo con le mani infiliamoci il beccuccio e collo della bottiglia rivestiti di pellicola. Ecco realizzato un ottimo tappo alternativo. Grazie alla sua elasticità e consistenza il lattice isolerà il vino dall’aria. In questo modo manterrà i suoi aromi e le sue proprietà.