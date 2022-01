WhatsApp è, ormai, strumento fondamentale nelle nostre vite. Le comunicazioni e le relazioni di tutti i giorni si svolgono, per grande parte, su questa applicazione di messaggistica. Famiglia, amici, lavoro, svago ci organizziamo utilizzando WhatsApp. Il suo successo è probabilmente legato, soprattutto, alla semplicità di utilizzo. Permette di inviare messaggi di testo, immagini, video e file audio con estrema semplicità e rapidità. Abbiamo solo bisogno di uno smartphone e di una connessione ad internet.

Con il tempo si sono, poi, diffusi i famosi gruppi WhatsApp, immancabili in ogni ambito della vita quotidiana. Dal lavoro alla famiglia, dal calcetto alla vecchia classe delle superiori, fino alla raccolta dei fondi per il regalo ad una persona a noi quasi sconosciuta.

Pochi conoscono questi 2 trucchetti per leggere e ascoltare i messaggi WhatsApp senza visualizzarli

Questo grande mare di messaggi in cui navighiamo tutti i giorni è spesso difficile da gestire. Molte volte non si ha il tempo o la voglia di rispondere a tutte le persone che ci contattano. Oppure qualche altra volta abbiamo bisogno di tempo per riflettere sulla risposta più appropriata da fornire al nostro interlocutore ma l’immediatezza del visualizzato non ci da tempo di respirare.

Ed infatti, WhatsApp, tra le sue tante funzioni, ha anche quella delle spunte per la ricezione del messaggio e per la sua lettura. Addirittura, quando apriamo una chat possiamo sapere il momento dell’ultimo ingresso nell’applicazione del nostro interlocutore. Insomma, una serie di meccanismi che possono compromettere la nostra privacy e creare situazioni scomode. Tutti queste funzioni dell’applicazione possono essere disabilitate tramite le impostazioni. Questo, però, precluderà anche a noi di vedere la visualizzazione e l’ingresso nell’applicazione dei nostri contatti. Oltretutto, in alcuni casi, è possibile che vi siano delle ragioni per cui non vogliamo o non possiamo rimuovere, a cuor leggero, l’ultimo accesso e le famose spunte blu.

Il primo trucco

Ecco, allora, 2 trucchetti per leggere e ascoltare messaggi Whatsapp senza visualizzarli, e senza temere le spunte blu. Il primo trucchetto riguarda l’ascolto delle note vocali, o file audio, senza che all’autore delle stesse risulti la nostra visualizzazione. Semplicemente quando giunge la notifica sullo smartphone, senza aprire WhatsApp, è sufficiente tenerla premuta, per qualche momento, nella schermata iniziale del telefono. Questo permetterà di accedere ad un’anteprima di riproduzione, avviarla e ascoltarla fino al termine (operazione, per altro ripetibile), senza che la persona che l’ha inviata sappia del nostro ascolto.

Il secondo trucco

Per il secondo trucchetto sarà, invece, necessario aprire WhatsApp. Questa volta il trucco permetterà di leggere i messaggi di testo delle conversazioni senza che risultino visualizzati. Anche qui, è tutto molto semplice. Basterà aprire WhatsApp che ci porterà all’elenco delle nostre conversazioni. Qui, ci sarà un pallino blu, sulla destra, a segnalarci di aprire i nuovi messaggi che eventualmente siano presenti nelle varie conversazioni. Una volta aperta la conversazione questi risulteranno visualizzati. Per evitarlo, anche qui, sarà sufficiente tenere premuta la conversazione di nostro interesse, per qualche momento. Questo consentirà di accedere ad un anteprima della stessa, e quindi di leggere i messaggi arrivati, senza però che questo sia segnalato dalle spunte blu. Infatti, una volta terminata l’anteprima e letto il messaggio, vedremo che il tipico pallino blu , sulla destra della conversazione, sarà ancora presente per sollecitare l’apertura del messaggio.