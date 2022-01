Non è un caso che quando incontriamo uno straniero e diciamo di venire dall’Italia ci risponderà associando questa terra proprio alla pasta.

La nostra, infatti, è la patria della pasta e più o meno tutti gli italiani ne sono gran mangioni.

Per questo quando pensiamo al pranzo, o alla cena, è molto difficile non pregustare già con gli occhi un piatto fumante pieno del nostro formato preferito.

Tra questi sicuramente uno dei più famosi è lo spaghetto, lungo, corposo e ruvido al punto giusto per trattenere il sugo.

Quando questi avanzano nel pentolone, però, solitamente o li buttiamo via o li trasformiamo nella classica frittata.

Ma se fossimo stufi di questa ricetta anti-spreco?

In questo articolo ne conosceremo altre 3 davvero fantasiose e che lasceranno tutti a bocca aperta.

Cosa fare con gli spaghetti avanzati oltre alla solita frittata per cucinare primi piatti sorprendenti in appena 10 minuti

La prima idea di riciclo viene dall’assolata Sicilia con un piatto sfizioso adatto per spaghetti conditi con qualsiasi sugo, anche di pesce ma in rosso.

Per gli involtini alla siciliana ci occorrono:

melanzane;

salsa di pomodoro;

provola oppure mozzarella a cubetti;

Parmigiano grattugiato.

Friggiamo la melanzana a fette di circa 1 centimetro e assorbiamo l’olio in eccesso utilizzando della carta per fritti.

Al centro di ogni fetta disponiamo un rotolino di spaghetti, aggiungiamo un cubetto di formaggio e avvolgiamo creando dei piccoli involtini.

Disponiamoli su una teglia, cospargiamoli con un cucchiaio di salsa di pomodoro e una spolverata di Parmigiano.

Inforniamo a 180 gradi per 10 minuti e l’ultimo minuto dedichiamolo a una ripassata sotto al grill per una gratinatura perfetta.

I muffin salati

Gli spaghetti avanzati possono anche diventare dei ghiotti muffin, soprattutto se conditi con pesti di qualsiasi tipo.

Per realizzarli, oltre ad una teglia per muffin, gli ingredienti che ci occorrono sono:

besciamella;

Parmigiano grattugiato.

Prepariamo la classica besciamella con burro, farina, latte e noce moscata e incorporiamone 3/4 agli spaghetti avanzati.

Mescoliamo e creiamo, aiutandoci con cucchiaio e forchetta, dei nidi di pasta, da adagiare all’interno di ogni stampo per muffin foderato con apposito pirottino.

Completiamo versando sopra ogni nido un po’ della besciamella rimasta e del Parmigiano grattugiato.

Inforniamo, poi, a 180 gradi per 6-8 minuti, ricordandoci sempre di attivare il grill nell’ultimo minuto per una doratura da chef.

Le polpette

Infine, possiamo trasformare i nostri spaghetti rimasti, sia di mare che di terra, in delle squisite polpettine dal cuore filante.

Gli ingredienti sono:

uova;

Parmigiano grattugiato;

mozzarella o provola a cubetti;

pangrattato.

Tagliuzziamo gli spaghetti, trasformandoli in piccoli pezzi di 3-4 centimetri, e amalgamiamoli con uovo e Parmigiano.

Creiamo delle piccole polpettine posizionando al centro un cubetto di formaggio, chiudendo e facendo la tipica panatura uovo e pangrattato.

Per la cottura possiamo tuffarle in olio bollente e friggerle oppure ripassarle in friggitrice ad aria per 10 minuti a 190 gradi.

Quindi, non avremo più dubbi: ecco cosa fare con gli spaghetti avanzati per dare vita a nuove pietanze sopraffine dimenticandosi della banale frittata.

