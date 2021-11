Sembra passata una vita dai tempi in cui cercavamo di accaparrarci la migliore offerta per SMS illimitati al mese.

In realtà, sono trascorsi appena 12 anni da quando WhatsApp ha fatto la sua comparsa nel Mondo, stravolgendo tutto quello che c’era familiare.

Era il 2009 e tutti abbiamo iniziato a scaricare questo programma di messaggistica istantanea e a entrare in confidenza con nuvolette verdi e spunte.

Oggi, WhatsApp si è evoluto, dando agli utenti infinite possibilità per chiacchierare online. È diventato il fulcro dei nostri scambi quotidiani, un programma sicuramente tra i più utilizzati ma anche tra i più discussi.

In questo articolo ci addentreremo in uno dei problemi più caldi del momento: ficcanaso, dove trovarli e come fermarli.

La privacy

Oggi con WhatsApp possiamo fare praticamente di tutto.

Basti pensare alla veste più social che ha assunto da quando è possibile inserire stories con foto e pensieri scritti.

Questo chiaramente ci espone a visibilità, perché se decidessimo di pubblicare qualcosa, dovremmo essere consapevoli che verremo visti dai nostri contatti.

Tuttavia, potremmo avere la curiosità di capire chi è che ci segue più assiduamente e quindi la voglia di proteggerci da occhi più indiscreti.

È possibile farlo, ma un chiarimento è fondamentale.

Infatti, per privacy, non riusciremo a sapere nome e cognome di amici e conoscenti che visualizzano, per esempio, l’immagine del nostro profilo.

Tutto quello che possiamo scoprire riguarda il nostro “stato”.

WhatsApp, ecco come vedere chi visita il nostro profilo e come proteggerci dagli impiccioni

Ogni volta che aggiorniamo lo stato con una foto o una frase scritta, qualcuno l’andrà a vedere e noi possiamo capire chi.

Basta addentrarci all’interno delle informazioni cliccando su “Stato”, poi su “Il mio stato” e infine sul simbolo dell’occhio.

Nel caso di iPhone, dopo aver cliccato su “Il mio stato”, bisogna nuovamente cliccare su “Visto tot volte” e poi in basso al centro comparirà l’occhio.

Così avremo un elenco di tutti i contatti che l’hanno visualizzato e a che ora.

Per capire chi è particolarmente attento ai nostri Stati, dovremmo confrontare questi elenchi per più giorni e individuare i contatti frequenti, magari appuntandoli da qualche parte.

Come proteggerci da occhi indiscreti

A questo punto, saremo pronti per agire.

Apriamo WhatsApp, entriamo sulle impostazioni e clicchiamo prima su “Account” e poi su “Privacy”.

Andiamo a controllare lo stato e vediamo che possiamo decidere tra tre differenti opzioni:

“I miei contatti” e quindi tutti ma proprio tutti potranno vedere ciò che condividiamo;

“I miei contatti eccetto” e in questo caso possiamo depennare alcuni contatti che non potranno più vedere le nostre condivisioni;

“Condividi solo con” alcuni contatti ed escludere tutti gli altri.

Proprio le ultime due a disposizione sono quelle da valutare in caso di un eccesso di “spioni”.

Quindi, WhatsApp per noi non avrà più segreti, ecco come vedere chi visita il nostro profilo e come proteggerci dagli impiccioni

