Biglietti aerei a prezzi bassi? Acquistali a quest’ora e risparmierai molti soldi, lo dice un recente studio

Stai organizzando le tue vacanze estive e vuoi accaparrarti i biglietti aerei a prezzi più bassi? Un’indagine recente spiega il trucchetto facilissimo per risparmiare sui voli. Ecco cosa bisogna sapere.

Il sogno per chi viaggia è sempre quello di trovare soluzioni ottimali a prezzi vantaggiosi. E ora, più che mai, cresce l’esigenza di risparmiare, soprattutto dopo la forte crisi economica causata dalla pandemia che ha bloccato il Mondo intero. Dunque, in vista delle vacanze estive, in molti sono alla ricerca di biglietti aerei a prezzi più bassi. (D’altronde, su qualcosa bisogna tagliare le spese). Ma come trovare biglietti a prezzi più abbordabili in modo facile e veloce? Ecco cosa ci dice una curiosa ricerca.

In quali giorni troviamo più offerte?

Oggi, con internet la ricerca dei voli è semplice e rapida. Ormai, in molti sono a conoscenza anche dei giorni “potenzialmente” favorevoli, nei quali scovare le offerte migliori delle più rinomate compagnie aeree del Mondo. In genere, sembra essere il martedì, il giorno della settimana in cui le tariffe sono più basse: (in media, si spendono 138 euro).

Esistono, comunque, due strategie per acquistare biglietti aerei a buon prezzo: il “last minute” e il “largo anticipo”. Ad ogni modo e in entrambi i casi, pare che un nuovo studio di Jetcost regali nuovi spunti per aumentare la percentuale di risparmio sull’acquisto dei voli.

Biglietti aerei a prezzi bassi? Ecco quali sono le novità da sapere

Jetcost, un famoso motore di ricerca di voli, ha condotto una ricerca confrontando parametri, orari e compagnie aeree. Dai risultati di quest’analisi si evince che non solo esiste un giorno della settimana in cui sarà più probabile “beccare” delle offerte migliori, ma ci indica anche degli orari precisi in cui conviene fare l’acquisto.

Confrontati i prezzi di oltre 250 servizi, tra agenzie di viaggio e compagnie aeree, i risultati si presentano interessanti. Abbiamo già detto che il giorno della settimana più favorevole è il martedì ma in pochi sanno l’ora migliore per poter “fare un vero affare”. Secondo lo studio, è durante la notte il momento più adatto per comprare i biglietti. Precisamente, attorno alle due di notte. Nelle primissime ore del martedì, infatti, pare che il prezzo medio di un volo si abbassi notevolmente.

Idee viaggio interessanti

