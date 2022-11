2 tagli di capelli corti e di tendenza per donne giovani e alla moda a 50 anni

L’arrivo della stagione fredda porta con sé nuovi trend nell’ambito della moda ma anche delle acconciature. Sono, infatti, poche le donne che riescono a sottrarsi al fascino di un taglio alla moda. I capelli, insieme alle unghie, sono uno dei biglietti da visita quando si conosce qualcuno di nuovo.

Quello estetico, infatti, è uno dei motivi per cui non bisognerebbe mai mangiarsi le unghie né trascurare la capigliatura. Uno dei trend più in voga dagli scorsi anni è quello che vede le signore abbandonare la tinta per un colore più naturale. Sulla scia delle dive di Hollywood, infatti, sono tante quelle che preferiscono optare per il grigio o il bianco naturale.

Oltre alle scelte stilistiche legate al colore, però, sarà bene anche evitare scivoloni sul taglio. Tagliare i capelli è, per le donne, spesso un segno che si lega alla volontà di cambiamento. Cambiare ma con stile è possibile grazie ai trend più diffusi in questo periodo. Oggi ci si concentrerà su due mode in particolare, perfette per chi ama i capelli corti ma sbarazzini e alla moda.

2 tagli di capelli corti e di tendenza per donne alla moda

Il primo taglio arriva direttamente dagli anni ’90 e, come facilmente prevedibile, prende ispirazione dal taglio di capelli delle boyband anni Novanta. Un taglio corto portato con un ciuffo che farà subito tornare alla mente il Leonardo DiCaprio di Titanic o Nick dei Backstreet Boys. Perfetto per chi ha i capelli ricci ma anche per i mossi e, a maggior ragione, i lisci.

Per quanto riguarda la manutenzione, non sarà un particolare problema. Infatti, sarà sufficiente lavare i capelli e lasciarli asciugare all’aria aperta, quando le temperature lo consentono. Al contrario, ottimo utilizzare l’asciugacapelli o la piastra ma senza cercare di disciplinare eccessivamente l’acconciatura. Infatti, il bello di questo taglio è proprio essere selvaggio e indomabile.

Per realizzare un perfetto boyband cut si consiglia di recarsi dal proprio parrucchiere di fiducia che saprà occuparsi al meglio della nostra testa. Le lunghezze di solito non dovrebbero superare il mento mentre i ciuffi potranno essere lasciati liberi di svolazzare.

Un taglio di capelli pratico e perfetto per donne di qualsiasi età, portabilissimo anche a 50 e 60 anni. Ideale, quindi, per tutte coloro che amano portare i capelli corti e che non sopportano le lunghezze. Un taglio che, oltretutto, potrà anche essere abbinato a una frangia a seconda dei propri gusti personali.

Pixie cut

Il secondo taglio di capelli che spopolerà nei prossimi mesi è il pixie cut. Un taglio già visto negli scorsi anni ma che oggi sembrerà ancora più diffuso. Un taglio corto molto più estremo rispetto al boyband perché non prevede neppure ciuffi laterali.

Al classico pixie cut, però, si affiancherà anche il pixie cropped nato dall’unione di diversi tagli. Un modo di portare i capelli che appare più morbido e femminile perfetto per tutte le tipologie di viso. Da un lato perfetto per smagrire un viso tondo ma anche per addolcire un viso squadrato.

Per quanto riguarda l’età, è perfetto per le più giovani che potranno sfoggiarlo in versione mascolina e leggermente punk ma anche per le donne adulte. In questo caso, infatti, sarà ideale per ringiovanire lo sguardo e il volto. Oltretutto, si tratta di un taglio semplice da portare e da sistemare, necessita di pochissima manutenzione.

Anche in questo caso sarà ottima l’asciugatura all’aria aperta quando le temperature lo consentono. Sono, quindi, questi i 2 tagli di capelli corti e di tendenza per donne che non vogliono passare inosservate.