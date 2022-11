5 consigli per sentirsi felici in autunno ed essere positivi anche con poco

L’autunno e l’inverno sono stagioni che intristiscono e mettono malinconia a molte persone. Non c’è bisogno di essere meteoropatici. Chi soffre di meteoropatia vera e propria, sa bene, infatti, che non si tratta di semplice tristezza o di essere un po’ giù di corda. La meteoropatia è una patologia. Infatti, non si manifesta soltanto con alterazioni del tono dell’umore (nervosismo, depressione…) ma anche con sintomi fisici ben precisi, quali mal di testa, tendenza a stancarsi facilmente, cali di pressione, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, mal di stomaco, palpitazioni e male alle articolazioni.

Noi siamo gli artefici della nostra vita e della nostra felicità. Non vogliamo fare “filosofia spicciola” ma le cose stanno proprio così. Per vivere bene e star bene con stessi è fondamentale riuscire a trovare un nostro equilibrio.

Per favorire questo, occorre esercitasi a coltivare la gratitudine, pensando, ad esempio, alle persone che ci hanno dato una mano in momenti di difficoltà. Al contrario, non si deve invece serbare rancore né coltivare sentimenti negativi. Inoltre, è fondamentale non dar troppo peso alle cose materiali, neppure al denaro. Il famoso detto “i soldi non comprano la felicità” è una grande verità.

Ecco 5 consigli per sentirsi felici in autunno

Tornando alla stagione attuale, è facile avere un umore un po’ depresso se la mattina ci svegliamo e, osservando fuori dalla finestra, notiamo nubi grigie, vento e magari pioggia battente. Senza contare il fatto che, da adesso in avanti, le giornate si faranno sempre più corte. La luce, meglio se naturale, è un ottimo energizzante.

Molte persone vedono l’inizio di una stagione come il momento per fare buoni propositi e metterli in atto. Ovviamente, per intraprendere nuovi progetti e dar corso a tutte le nostre buone intenzioni (dieta e sport in primis, ma anche coltivare qualche hobby come la lettura o la pittura), molto dipende dai propri gusti e dalle esigenze del singolo.

Ci sono comunque piccoli gesti che possono aiutarci ad affrontare la stagione fredda, buia e piovosa col sorriso sulle labbra. Li indichiamo qui di seguito.

Prendere la buona abitudine di scrivere. Bastano 10/15 minuti al giorno per mettere nero su bianco i propri pensieri e le proprie emozioni. È un ottimo esercizio che serve per allontanare le paure. Scrivendo le emozioni, infatti, riusciamo a guardarle in maniera distaccate prendendone le distanze.

Portare l’autunno anche all’interno delle nostre abitazioni. Anzitutto, potremmo approfittare per cambiare look alla nostra casa, cambiando magari qualche elemento d’arredo che non ci piace più o pitturando una o più pareti di qualche stanza con un bel colore caldo e solare.

Dopodiché, possiamo abbellire casa con delle decorazioni a tema, utilizzando quindi prodotti stagionali, come pigne, legni e foglie secche… così come zucche, castagne e mele rosse. Dai centrotavola alle ghirlande per la porta, le possibilità sono davvero tantissime.

I profumi autunnali in casa con oli essenziali e candele

Una casa profumata è sempre molto accogliente. Possiamo usare incensi, candele aromatizzate, profumatori con bastoncini di legno o profumatori elettronici. Per ricreare la giusta atmosfera di questo periodo dell’anno, puntare sulle note calde e avvolgenti di cannella, mele, noci, ambra, sciroppo d’acero.

E infine, ancora 2 consigli che andrebbero messi in pratica tutto l’anno

È bene esporsi al sole ogni volta che se ne ha la possibilità. Il sole, infatti, favorisce la produzione di serotonina, l’ormone che aiuta a mantenere il buonumore. Ovviamente, in estate e in primavera, questo diventa molto semplice da mettere in pratica. Tuttavia, in autunno non mancano le belle giornate; approfittiamone quindi per una bella passeggiata nel parco magari durante la pausa pranzo.

Chi ama fare sport, potrebbe prediligere le attività all’aria aperta piuttosto che quelle indoor. Ad esempio, è meglio la corsa all’aperto che il tapis roulant.

È infine fondamentale concedersi il giusto numero di ore di sonno ogni notte. Dormire un buon sonno ristoratore per almeno 7-8 ore a notte aiuterebbe a eliminare le tossine e ci fa sentire pieni di energica. L’ideale sarebbe coricarsi entro le 23 e svegliarsi entro le 7, evitando TV, tablet, computer e cellulare, poco prima di addormentarsi e appena svegliati.

