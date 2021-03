Molte case e appartamenti hanno un posto in cui c’è sempre bisogno di risparmiare spazio, la doccia. Negli ultimi anni però abbiamo imparato a prenderci il proprio spazio per questo rituale del benessere. Si sono infatti diffuse in commercio docce più ampie. Se però non vogliamo intervenire con una costosa ristrutturazione del bagno, c’è una soluzione. È possibile utilizzare questi 2 semplici trucchi per trasformare una doccia troppo stretta in un’oasi del lusso spendendo pochissimo.

La tenda

La tenda di una doccia è essenziale per non rendere il bagno un lago. Ha però diversi svantaggi. Per esempio, la parte finale della doccia rimane spesso bagnata portando alla crescita di muffa. Per non parlare del cattivo odore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Oltretutto, soprattutto nel caso di una doccia stretta, la tenda da doccia è tanto leggera da appiccicarsi al nostro corpo mentre ci laviamo. Per finire, le tende da doccia spesso bloccano il passaggio della luce. In una doccia stretta, questo ha un ulteriore effetto negativo, ossia quello di far sembrare quello spazio molto cupo e quindi ancora più piccolo. Una soluzione economica che riesce a risolvere tutti questi problemi è cambiare il tipo di tenda. Basterà sostituirla con una tenda in plastica trasparente, magari con un motivo che non lascia intravedere troppo le forme.

La plastica è infatti più pesante ed evita quindi di attaccarsi al nostro corpo. È inoltre più resistente alla muffa rispetto a una tenda in tessuto, anche perché è impermeabile all’acqua. Per finire, la luce ci passa comodamente attraverso, rendendo la doccia più luminosa e quindi all’apparenza più ampia. Senza contare poi che una tenda di questo tipo risulta molto più elegante di una qualsiasi tenda in tessuto.

Abbiamo però parlato di 2 semplici trucchi per trasformare una doccia troppo stretta in un’oasi del lusso spendendo pochissimo. Vediamo allora il secondo.

Il braccio della doccia

Un ultimo consiglio è quello di cambiare il braccio della doccia. Non è necessario cambiare tutta l’impalcatura, magari rompendo le mattonelle. È sufficiente scegliere un braccio della doccia con un diffusore molto più largo. In questo modo la sensazione dell’acqua è più avvolgente, proprio come in una doccia di lusso. Inoltre, abbiamo il vantaggio che questo sistema può farci risparmiare acqua regolando con più attenzione il suo flusso.

Con questi semplici accorgimenti e con dei prodotti per il corpo dai profumi sontuosi, la doccia si trasformerà in un’occasione di cura per sé stessi.

Ecco quindi spiegati questi 2 semplici trucchi per trasformare una doccia troppo stretta in un’oasi del lusso spendendo pochissimo. Se anche la vostra stanza ha bisogno di un po’ di benessere in più, consigliamo il seguente articolo.