Chi legge spesso l’oroscopo sa bene che le notizie più ricorrenti riguardano soldi, amore e lavoro. Questi 3 ambiti della vita sono forse i più importanti nella nostra società, in cui tutti vorremmo realizzarci.

Dopo aver cercato il nostro segno, leggiamo con curiosità le notizie che ci riguardano, sperando di trovare qualche bella novità. Ciò che, però, non sappiamo tutti, è che i segni zodiacali potrebbero influenzare anche le nostre relazioni interpersonali.

È abbastanza risaputo che le persone nate sotto lo stesso segno sarebbero accomunate da tratti caratteriali comuni. Per questo stesso motivo, gli astri saprebbero indirizzarci verso le persone che, in linea di massima, potrebbero fare al caso nostro.

Trovare persone i cui caratteri si incastrino perfettamente con il nostro è una vera e propria fortuna. Se questo aspetto è difficile, sicuramente sarà più facile stare lontano dalle persone che potrebbero causarci del dolore.

Sarebbe bello, infatti, sapere già dal principio se una persona potrebbe tradirci o meno. In questo modo, infatti, non rischieremmo di perdere tempo nel modo sbagliato ed escluderemmo subito chi potrebbe farci stare male. È il caso, ad esempio, di 2 segni assolutamente incompatibili tra cui ogni rapporto non potrà che finire male.

2 segni che non possono stare insieme perché non compatibili

La prima impressione è quella che conta, ma a volte non coincide con la realtà. Talvolta, infatti, capita di conoscere una persona, farsene idee positive, per poi scoprire che non era come ci aspettavamo.

Questo scenario è tipico quando si incontrano un Toro e un Sagittario. In un primo momento potrebbe nascere una simpatia e questo è importante sottolinearlo.

Si tratta di 2 segni leali, curiosi e interessati ad esplorare. Queste caratteristiche comuni potrebbero creare un’empatia iniziale tra le 2 persone, le quali, però, a lungo andare, finiranno per danneggiarsi.

Questi i motivi dell’incompatibilità

Il carattere forte del Toro, infatti, potrebbe voler sopraffare il Sagittario, che, in un primo momento, potrebbe anche cedere. Il problema che ne potrebbe derivare è che, questa situazione, alla lunga, diventerebbe insostenibile per il Sagittario.

Quest’ultimo, infatti, finirebbe per sentirsi soffocare, come se gli mancasse l’aria. Ne potrebbero derivare litigi, in cui entrambi i segni, dal carattere molto forte, arriverebbero a rinfacciarsi anche le questioni più irrilevanti. Ecco perché questi 2 segni zodiacali non possono stare insieme, nella maggior parte dei casi, né come amici né come partner.

Bisogna ammettere, però, che le eccezioni esistono. E, quando un Toro e un Sagittario, nonostante le premesse, andranno d’accordo, non esisterà assolutamente nulla che potrà dividerli.

