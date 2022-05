Maggio è un mese straordinario per chi ha il pollice verde e si prende cura di piante e fiori. La loro bellezza ed eleganza rende personali ed uniche le nostre case e le aree esterne. Per questo motivo amiamo coltivare le piante e, come sappiamo, maggio è il mese delle rose. Questi fiori sono tra i più belli e amati e possono conferire uno stile romantico ed elegante all’ambiente che li ospita. Al contrario di quanto possiamo pensare, coltivare le rose non è affatto difficile. Basta seguire poche e semplici regole, ma dobbiamo sempre fare attenzione ai parassiti.

Con l’aumentare delle temperature questi colpiscono più frequentemente e possono rovinare in un batter d’occhio le nostre piante. Accorgersene in tempo può permetterci di salvare le nostre rose ricorrendo non necessariamente a pesticidi ed altri prodotti chimici, ma usando anche rimedi naturali ed efficaci. Se tra i metodi più utilizzati ci sono decotti a base di aglio ed applicazioni con olio di oliva, oggi sveleremo metodi alternativi sorprendenti.

2 rimedi naturali per eliminare pidocchi e parassiti dalle rose senza usare aglio e olio più un consiglio degli esperti per avere fioriture pazzesche

Se osservando le nostre piante notiamo germogli e boccioli deformati, potrebbe essere colpa dei parassiti che ne succhiano la linfa. Inoltre, gli afidi lasciano sulle foglie e sul fusto della pianta la melata, una patina zuccherosa che possiamo vedere con facilità. In questi casi, è opportuno agire velocemente ed intervenire usando prodotti naturali. Per eliminare afidi e pidocchi consigliamo di usare il piretro e la quassia. Entrambi questi prodotti naturali sono efficaci antiparassitari e possiamo trovarli in commercio in erboristeria. Mescoliamo all’acqua della polvere di piretro. Facciamo macerare 20 grammi di corteccia di quassia amara per 24 ore e misceliamola al piretro. Vaporizziamo le rose con questa soluzione dopo il tramonto e continuiamo il trattamento ogni tre giorni per qualche settimana. Le rose riprenderanno la loro normale crescita.

Bicarbonato e di sapone di Marsiglia

Misceliamo un cucchiaio di bicarbonato a 20 grammi di sapone di Marsiglia come rimedio naturale utile a combattere e prevenire gli attacchi dei pidocchi. Dopo aver aggiunto alla miscela 200 millilitri d’acqua, vaporizziamo questa soluzione una volta alla settimana per tutta la stagione calda. Possiamo usarla anche ad azione preventiva per non avere problemi di parassiti sulle piante.

Fiori belli da fare invidia

Abbiamo visto 2 rimedi naturali per eliminare pidocchi e parassiti, ma per avere fioriture spettacolari dobbiamo aiutare le nostre piante concimandole fino a luglio. Le rose necessitano principalmente di potassio, azoto e fosforo, ma anche di altri microelementi come calcio e magnesio. Fortunatamente, possiamo usare prodotti naturali per fornire concime utile alle rose. Se mescoliamo in parti uguali fondi di caffè e cenere di legna otterremo un concime ricco di potassio, magnesio, fosforo ed azoto. Smuoviamo leggermente il terreno ed incorporiamo il concime ogni tre settimane. Invece, per fornire calcio alla pianta, utile a rinforzare il fusto, usiamo i gusci d’uovo. Tritiamoli e mischiamoli al terriccio una volta al mese per garantire fioriture incredibili alle nostre rose.

