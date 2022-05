Per andare in vacanza spendendo pochissimo la meta ideale è questo borgo con le sue spiagge di sabbia dorata a poche ore dall’Italia

Il mese di maggio è perfetto per fare qualche viaggio durante il weekend. Ma, ancora di più, potrà essere sfruttato per capire esattamente cosa fare questa estate. Infatti, il periodo estivo si sta avvicinando sempre più e finalmente in questo 2022 si potrà tornare a viaggiare. In molti continueranno ad esplorare la meravigliosa Italia e i suoi borghi da favola, ma anche l’Europa.

Tra le perle su cui ci si potrà concentrare al termine delle restrizioni c’è anche il Marocco. Un Paese dai mille colori e profumi, ma economico, che riuscirà a conquistare il visitatore sin dal primo impatto. Se un tour delle città imperiali è impossibile per mancanza di tempo ci si potrà concentrare principalmente su Marrakech e dintorni. Si consiglia di consultare il sito della Farnesina, Viaggiare Sicuri, per rimanere sempre aggiornati sulla situazione sia pandemica che di sicurezza. Per andare in vacanza spendendo pochissimo il Marocco è proprio la meta ideale.

Marrakech

Il primo impatto con il Marocco si ha, solitamente, con una delle sue città principali, Marrakech. Si tratta di una città ricca di meraviglie da scoprire, dai musei alla Medina passando per il cibo. La piazza principale su cui si affacciano ristoranti e bar è Jamaa el Fna. Qui si troveranno bancarelle, artisti di strada e incantatori di serpenti. Chi teme questi animali non dovrà avvicinarsi troppo perché sarà un attimo vederseli gettare addosso dagli stessi incantatori. Nella piazza si potrà assaggiare anche il cibo tipico del Marocco e lo street food.

Oltre alla piazza, tra i luoghi più fotografati di questa città ci sono i giardini resi famosi dallo stilista Saint Laurent, i Giardini Majorelle. Si trovano lontano dalla Medina e sono un vero e proprio polmone verde che non si può non visitare. Vicino ai giardini si potrà anche dare un’occhiata al museo dedicato al celebre stilista. Tra i palazzi nella zona della Medina merita il Palazzo El Bahia con le sue numerosissime sale.

Per andare in vacanza spendendo pochissimo la meta ideale è questo borgo con le sue spiagge di sabbia dorata a poche ore dall’Italia

Da Marrakech, poi, ci si potrà spostare per una gita in giornata ad Essaouira, la perla dell’Atlantico. Andando in automobile, ci si potrà fermare per strada ad ammirare il famoso albero delle capre. Si tratta di un albero di Argan su cui le capre salgono per nutrirsi. Essaouira è una città caratterizzata da una storia molto antica. Tra le cose da vedere ci sono la Medina sul mare, ma anche il Souk e la Kasbah. Il porto di pescatori con le loro barchette di colore blu è una delle immagini iconiche di questo borgo. Ad Essaouira non mancheranno neppure le spiagge dove si potranno provare sport come surf e windsurf.

Consigli

Ci sono alcuni consigli che si possono dare per permettere ai viaggiatori di affrontare al meglio il viaggio. Solitamente in alcuni paesi diversi da Italia ed Europa si consiglia di non bere l’acqua del rubinetto. Meglio preferire l’acqua in bottiglia anche per lavarsi i denti. Inoltre, sarebbe preferibile evitare verdure crude, latticini e yogurt, che potrebbero creare problemi di stomaco. In ogni caso ci si dovrebbe sempre portare dietro dei medicinali utili contro i più comuni disturbi gastrointestinali.

Nella Medina e nella piazza principale di Marrakech attenzione ai borseggiatori. La criminalità non è molto diffusa e tendenzialmente il Marocco è una meta molto sicura. Tuttavia, il rischio è presente dove ci sono grandi assembramenti di persone.

