Le piante sono in grado di vestire le nostre case e di rendere stupendi i nostri balconi e giardini. Spesso però, parassiti ed insetti posso intaccarle e rovinarle irrimediabilmente. La natura ci offre soluzioni semplici da poter impiegare senza il bisogno di ricorrere a pesticidi che possono far male alla nostra salute. Sveliamo come coltivare questa fantastica pianta poco conosciuta che possiede una caratteristica utilissima: stiamo parlando del piretro.

Piretro della Dalmazia

Il piretro è una pianta dai quali fiori si ricava un’insetticida naturale. Questa pianta è originaria della Dalmazia ed è coltivata dal XIX secolo quando sono state scoperte le sue proprietà insetticide. Iniziò così la sua coltivazione su larga scala e commercializzazione in tutto il mondo grazie a queste sue straordinarie proprietà. Infatti, attualmente i più grandi produttori mondiali sono l’Australia e la Tanzania. Dunque, sveliamo come coltivare questa fantastica pianta poco conosciuta che possiede una caratteristica utilissima.

Coltivazione

Coltivare il piretro non è difficile e possiamo farlo sia in terra, sia in vaso. Infatti, dobbiamo seguire solo alcune semplici indicazioni. Predilige un’esposizione in pieno sole, sebbene cresca anche in zone esposte a mezz’ombra. Questa pianta si adatta bene a tutte le temperature, anche quelle più rigide. Il piretro va bagnato solo quando il terreno è asciutto, mentre nelle stagioni calde consigliamo di annaffiarlo ogni due o tre giorni. In ogni caso necessita di poca acqua e teme molto i ristagni idrici. Il terreno perfetto per questa pianta è misto a torba, ma si adatta bene ad ogni tipo di terreno.

Usarla come insetticida

Il piretro permette di ottenere un insetticida naturale ad ampio spettro. Per preparare questo insetticida, bisogna raccogliere i suoi fiori e poi lasciarli essiccare. In questa fase è importante evitare l’esposizione diretta al sole e prediligere luoghi secchi e ventilati. Inoltre, l’azione pesticida avviene soltanto per contatto e quindi sarà necessario rendere i nostri fiori essiccati in polvere e mescolarli all’acqua. Con essa, potremo vaporizzare le nostre piante per combattere molti tipi di insetti e parassiti come afidi, lepidotteri, mosche, pulci e zecche.

