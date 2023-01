Per togliere le etichette adesive dal vetro e dalla plastica prova questi trucchi geniali!

Dopo queste feste si sono aggiunti tanti oggetti e soprammobili in casa, alcuni più belli di altri. C’è però quel contenitore di vetro o di plastica con un’etichetta adesiva che sembra impossibile da rimuovere. Per quanto tu ci abbia provato, riesci solo a farla a brandelli e renderla ancora più antiestetica di quanto già non sia. Prova questi trucchi!

Senza sforzo e senza usare nessun arnese tagliente, riuscirai a rimuovere le etichette adesive da tutte le superfici.

Non solo il calore per togliere le etichette adesive dalle superfici

Quando ti trovi a dover rimuovere un adesivo o un’etichetta, sono due le difficoltà in cui ti puoi imbattere. La prima sono i fastidiosi pezzettini in cui rischia puntualmente di rompersi, la seconda sono gli aloni lasciati dalla colla. In questi casi devi mantenere la calma e procedere con delicatezza. Se ti sembrava ingegnosa la soluzione anti puzza di fritto per capelli usando la mela, troverai ancora più portentosi questi trucchi. Armati di phon e scalda l’adesivo da circa 2 centimetri di distanza, con movimenti circolari. Non usare assolutamente lame e coltelli e aiutati con le dita. Se questo non dovesse bastare, prova con dell’acqua calda, con l’aggiunta di qualche goccia di detersivo per piatti. Dovrai immergere l’oggetto incriminato fino a che l’etichetta non si sarà completamente ammorbidita e poi grattarla via con una spatola di plastica o con le unghie.

Anche l’alcol è un buon alleato, soprattutto quando si tratta di rimuovere i fastidiosi aloni lasciati dalla colla, o in alternativa puoi anche usare uno spray lubrificante. I grassi in generale sono sempre utili in questi casi. Prova con del burro d’arachidi, se la superficie incriminata è di legno o di plastica. Dovrai spalmarne una generosa quantità e lasciare riposare qualche minuto, prima di grattare via l’adesivo. Oppure un semplice olio da cucina, che impregni tutta l’area dell’adesivo, ti aiuterà a rimuovere anche le etichette più ostinate.

Come toglierle dai tessuti

Che fare se invece l’etichetta adesiva ha intaccato i nostri vestiti (o i vestitini di Fido)? Per prima cosa, ricorda di non mettere a lavare tessuti che hanno ancora residui appiccicosi perché, una volta asciutti, l’adesivo risulterà ancora più difficile da rimuovere. Usa un detergente solo sull’area da trattare, lasciando che si ammorbidisca bene, e poi procedi al lavaggio, possibilmente a bassa temperatura. Dovrai ripetere questi passaggi, se i residui di adesivo permangono anche dopo il lavaggio.

Se le etichette adesive sono incollate con colla tradizionale, il tuo alleato sarà un semplice cubetto di ghiaccio da applicare sull’etichetta. Aiutati con una pinzetta per rimuoverla, una volta ammorbidita. Se si tratta di etichette termoadesive, però, il ghiaccio si rivelerà inefficace. Prova quindi col ferro da stiro, facendo attenzione a non rovinare il tessuto. Usa sempre una protezione, come un foglio di carta a contatto col tessuto e uno di alluminio a contatto col ferro, per trasmettere bene il calore e proteggere i tuoi vestiti. Ecco tutti i trucchi per togliere le etichette adesive dalle superfici in un batter d’occhio. Dopotutto, il tempo è denaro, meglio risparmiarlo per cose più importanti.