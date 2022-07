2 rimedi naturali che potrebbero eliminare la forfora dai capelli senza aceto più alcune delle cause più comuni 

I capelli sono una delle preoccupazioni maggiori a livello estetico. Ci preoccupiamo di curarli e nutrirli adeguatamente, di solito per motivi estetici. Purtroppo, però, come altre parti del corpo, potrebbero darci segnali per altri problemi. Infatti, il cuoio capelluto potrebbe essere uno sfogo per patologie più gravi.

In particolare, potremmo notare la formazione sempre più forte di forfora. La forfora si presenta come una polvere bianca, che possiamo notare sui capelli. Questa polvere è causata dal cuoio capelluto che si desquama per diversi motivi. Potremmo sconfiggere la forfora con questi rimedi naturali che alleviano i sintomi. Alcuni usano l’aceto, ma in molti casi questo ingrediente potrebbe essere troppo aggressivo. Ecco 2 rimedi naturali che potrebbero eliminare la forfora, ma anche alcune cause comuni.

Tipi di forfora

La forfora ha due tipologie. Quella secca potrebbe presentarsi quando siamo molto sotto stress e in particolare durante il periodo invernale. Il cuoio capelluto potrebbe non essere irritato e non causare prurito. La forfora grassa, invece, potrebbe causare delle croste sul cuoio capelluto. In questo caso, la causa è un eccesso di sebo, che potrebbe anche portare a dermatite e alla perdita di capelli.

Entrambi i tipi di forfora, inoltre, si possono presentare in tre modi differenti. Quella fisiologica potrebbe essere dovuta ad un ciclo di ricambio delle cellule del cuoio capelluto. In questo caso non dovremmo preoccuparci. Potrebbe solamente essere accentuata da eventuali lavaggi con shampoo troppo aggressivi, ma anche da un cambiamento di clima.

La seconda tipologia, invece, è quella occasionale. Questa forma potrebbe essere data da delle infezioni, ma anche da prodotti troppo forti. In particolare, quelli che contengono un’alta concentrazione di alcol oppure hanno una base alcalina. Anche il troppo calore potrebbe causare disidratazione della cute e quindi forfora.

Infine la forfora patologica è provocata da diversi fattori, generalmente dati da un eccesso o un’insufficienza nella produzione di alcune sostanze. Per esempio sebo e sostanze proteiche. Ricordiamoci che anche lo stress potrebbe causare la forfora, così come lo stile di vita.

Per alleviare i sintomi della forfora è essenziale capire la tipologia. Possiamo anche provare dei rimedi naturali che potrebbero aiutarci. Per esempio il rosmarino è un ottimo antibatterico e un astringente. L’olio essenziale di rosmarino può essere mischiato con lo shampoo per ottenere un lavaggio antiforfora. In alternativa possiamo provare l’olio d’oliva e succo di limone, per creare una maschera adatta a noi.

Ci basterà mescolare i due ingredienti con un paio di cucchiai d’acqua e applicarli sulla cute prima dello shampoo. Lasciamo in posa per almeno 30 minuti prima di procedere con il lavaggio. Il limone e l’olio potrebbero essere un aiuto per alleviare prurito e bruciore. Infatti, il primo è un buon antibatterico, mentre il secondo idrata e nutre la pelle. In questo modo potremmo limitare il fastidio causato da qualsiasi tipo di forfora.

