Oltre ad assumere alimenti ricchi di ferro come carni rosse e bianche oppure frutta e verdura dovremmo anche prestare attenzione a questi abbinamenti

L’alimentazione è una risorsa fondamentale per la nostra salute. Sempre più studi dimostrano quanto una dieta equilibrata e sana possa influenzare, sul lungo termine, l’aspettativa di vita di una persona. Non a caso tra i segreti che spesso rivelano gli esperti sulla longevità, oltre ai fattori ambientali, c’è il rispetto di alcune regole precise.

La dieta mediterranea, ad esempio, raccoglie consensi in tutto il Mondo per la varietà delle sue risorse e per il valore nutrizionale dei propri ingredienti. Tra gli aspetti a cui dedicare la giusta attenzione c’è sicuramente l’assunzione di una buona dose di ferro.

Questa sostanza, infatti, favorisce la produzione di emoglobina, così importante per trasportare l’ossigeno nel sangue. Inoltre, può essere decisamente d’aiuto per evitare malattie quali l’anemia sideropenica. La carenza fisiologica di ferro potrebbe essere difficilmente risolvibile solo tramite l’alimentazione. Meglio comunque provare a tenerlo presente nelle nostre ricette.

Attenzione alla tipologia di ferro

Secondo gli esperti, per aumentarne l’assorbimento, dobbiamo stare attenti ad alcuni abbinamenti. Così, oltre ad assumere alimenti ricchi di ferro come carni rosse o altri ingredienti, dobbiamo ricordare una differenza fondamentale. Gli alimenti di origine animale, infatti, contengono ferro cosiddetto eme.

Quelli vegetali, invece, sarebbero del tipo non-eme: legumi, barbabietola, verdura a foglia verde, fichi, cacao. Questa tipologia è meno facilmente assimilabile dall’intestino. Ciò significa che la sola presenza di per sé non garantisce un assorbimento alto come quello, ad esempio, della carne di cavallo e di tacchino, oppure del fegato.

Gli esperti della Fondazione Veronesi ci consigliano di evitare per questo motivo gli abbinamenti con i latticini (ricchi di calcio) e con sostanze come i polifenoli. Al contrario, sarebbero da incentivare gli abbinamenti degli ingredienti contenente ferro cosiddetto non eme con altri ricchi di Vitamina C oppure di Vitamina A.

Nel primo caso, l’abitudine di spremere del succo di limone su verdura e frutta risulta particolarmente utile. Ma anche pomodori, peperoni e uva risultano molto utili allo scopo, così come assumere cavoli cappuccio e broccoli. Alternativamente, possiamo provare ad abbinare alimenti quali i vegetali dal colore arancione e giallo (ad esempio le carote, la zucca e le patate), oppure il tuorlo d’uovo.

L’assorbimento di ferro ne risulterà incentivato, a tutto beneficio della nostra salute. D’estate non dimentichiamo poi l’importanza di frutta e verdura. Un frutto in particolare sarebbe molto indicato per mantenere basso il livello del colesterolo e per aiutare a regolarizzare la frequenza cardiaca.

