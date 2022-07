Con l’estate ci dedichiamo sempre di più al nostro giardino. Non solo per chi ha degli spazi esterni, ma anche per chi ha deciso di creare qualcosa all’interno. Tra le piante più gettonate troviamo sicuramente basilico e rosmarino. Soprattutto quest’ultimo è estremamente utilizzato in cucina ed è tra le scelte più popolari.

Il rosmarino, però, non è solo estremamente utile per i nostri piatti. Questa pianta aromatica potrebbe avere numerosi benefici anche sulla nostra salute. Per esempio, contro stress e dolori articolari questa pianta aromatica potrebbe davvero essere miracolosa. Viene, inoltre, utilizzata anche in tantissimi rimedi che riguardano l’estetica. Davvero eccezionale in ogni aspetto.

Benefici

Il rosmarino ha davvero tantissimi benefici. Per prima cosa, questa pianta avrebbe proprietà che lo rendono un antinfiammatorio naturale. Verrebbe spesso utilizzato dagli atleti per massaggiare muscoli indolenziti o zone doloranti. Perfetto per chi soffre di dolori articolari, poiché se massaggiato sulla zona interessata, potrebbe alleviare i sintomi di questo fastidio. Tra gli utilizzi, lo troviamo anche come un possibile rimedio per le emorroidi. In questi casi il rosmarino viene utilizzato sotto forma di olio, che si può anche fare in casa.

Questa erba aromatica potrebbe essere utilizzata anche contro tosse e raffreddore. Infatti, dispone di proprietà balsamiche, in grado di aiutare ad aprire le vie respiratorie. Aggiungere qualche goccia d’olio nell’acqua potrebbe essere utile per fare dei trattamenti con il vapore. Inoltre, ha diverse proprietà antisettiche e antibatteriche naturali.

Contro stress e dolori articolari questa pianta aromatica potrebbe alleviare i sintomi più una ricetta per un infuso detox

Per chi ha problemi a concentrarsi o a calmarsi, il rosmarino potrebbe essere un valido aiuto. In caso di stanchezza mentale e fisica, questa pianta stimolerebbe il cervello e aiuterebbe a sentirci più energici. Inoltre, aumenterebbe anche le nostre capacità mnemoniche, rilassando allo stesso tempo la mente.

Ci basta qualche piccolo passaggio per fare un infuso per aiutare il nostro cervello. Per prima cosa immergiamo un paio di rami di rosmarino in una pentola con 200 ml di acqua. In alternativa possiamo anche usare degli aghi essiccati, aggiungendone circa due cucchiaini. Portiamo ad ebollizione e quando sarà il momento, spegniamo il fuoco e mettiamo il coperchio. Lasciamo riposare almeno 10 minuti e filtriamo la soluzione, versandola in una tazza.

Questo infuso potrebbe aiutarci a ridurre il nostro livello di stress e portarci ad essere più tranquilli. Inoltre in una situazione di tranquillità, sarà più facile utilizzare il nostro cervello. Inoltre, ha un’azione depurativa e drenante, particolarmente utile in estate.

Lettura consigliata

Non solo per lividi e dolori muscolari, l’arnica ha anche benefici nascosti che la rendono un rimedio naturale ed economico