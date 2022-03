Non sempre quando ci si mette alla guida si può fare di testa propria. Il Codice della Strada, infatti, prevede una serie di regole a cui l’automobilista si deve attenere. Tra queste, il non utilizzare il cellulare mentre si guida. Che appare una regola anche sensata visto che ci si potrebbe distrarre e provocare incidenti. Ma ci sono azioni vietate di cui non sempre il conducente di un veicolo è a conoscenza. E proprio per questo rischia di vedersi elevare una sanzione. Dovrà pagare una multa fino a 500 euro, infatti, chi in macchina ha il vizio di fumare. Ma cerchiamo di capire cosa prevede la legge in questi casi visto che non sempre è vietato.

Il divieto c’è o non c’è?

Un dubbio molto diffuso in Italia è se in macchina si possa o no fumare. A rigore di logica essendo un “luogo” privato si può fare quel che si vuole. Ma con le leggi italiane c’è sempre il rischio di incorrere in una sanzione visto che molte volte si è parlato di vietare le sigarette alla guida. È bene sapere, però, che ad oggi non sempre chi fuma in macchina rischia una multa.

Il divieto di fumare in macchina, infatti, attualmente vige soltanto se tra i passeggeri c’è un minore o una donna in stato di gravidanza. Questo perchè la legge prevede una tutela dal fumo passivo per i soggetti più fragili. Cerchiamo di capire, quindi, quando sono previste sanzioni per chi fuma in macchina e quando è vietano o no.

Dovrà pagare una multa fino a 500 euro e senza sconto chi in macchina ha questa cattiva abitudine ma solo in questi casi

Se si è soli in macchina si può tranquillamente guidare senza il rischio di incorrere nella multa. In questo caso, infatti, non vige alcun divieto. Se tra i passeggeri ci sono bambini o donne incinta in macchina è vietato fumare. Ragazzi e ragazze che hanno meno di 18 anni e donne in stato di gravidanza pongono, quindi, un veto sulla possibilità di fumare mentre si guida. O in generale all’interno della macchina. Il divieto, infatti, non è solo per il conducente ma anche per tutti i passeggeri.

Non si tratta propriamente di una novità visto che questo divieto è stato introdotto dal Decreto Legislativo numero 6 del 2012. Le sanzioni previste per i trasgressori vanno da un minimo di 27,50 euro ad un massimo di 275 euro. Ma attenzione: se all’interno del veicolo c’è un bambino con meno di 12 anni o una donna prossima a partorire la multa può essere aumentata fino a 500 euro. Per questo tipo di sanzione, a differenza di altre, non è previsto lo sconto del 30% se si paga entro 5 giorni dalla notifica.

