Prendiamo uno degli attori più amati dalle donne e mettiamolo a condurre una vera squadra di eroi. Uniamoci esplosioni e combattimenti in 2 ore abbondanti di colpi di scena ed ecco un film da non perdere. 2 ore di pura adrenalina per questo incredibile film su Netflix con una stella di Hollywood amatissimo dalle donne. Appena uscito su Netflix si è insediato nelle primissime posizioni, restando in classifica per diversi giorni. Un film spettacolare, che non risparmia i colpi di scena e che si basa su una storia vera e poco conosciuta. Non ci soffermeremo sul commento, visto che è ambientato in una delle zone di guerra più discusse del Mondo.

Il titolo dice tutto

Come spesso accade quando il film passa in territorio italiano, il titolo viene modificato. Quello originale sarebbe infatti “12 soldiers, 12 strong”. Letteralmente: “12 soldati, 12 duri”. In italiano è “12 soldiers”. Un titolo che rende bene l’idea di questo gruppo di berretti verdi americani in missione in Afghanistan. La storia si basa su una missione realmente accaduta e per la quale ancora oggi è visibile un monumento dove una volta c’erano le torri gemelle. Senza spoilerare il contenuto e la trama, ci limitiamo a suggerire la visione di questo film che appassionerà gli amanti dell’azione. Anche i nostri Lettori appassionati di armi, leggere e pesanti, saranno ben contenti di lustrarsi gli occhi nelle scene del film.

Ispirato a un romanzo che si chiama “Horse Soldiers”, ossia soldati a cavallo, il film racconta proprio l’avventura di un gruppo americano impegnato in Afghanistan. Parliamo della prima unità operativa militare americana che interviene nel paese orientale immediatamente dopo il famosissimo 11 settembre. Entrato immediatamente nel cuore degli americani e insignito con diversi premi, il romanzo è stato ripreso dal famosissimo produttore americano Jerry Bruckheimer. Quello, per intenderci, di film di successo e record di incassi come:

Bad Boys;

Top Gun;

Beverly Hills Cop;

Armageddon;

Pirati dei Caraibi.

Solo per citarne alcuni.

Un protagonista che piace tanto anche agli uomini

Protagonista indiscusso del film è il capitano dei berretti verdi Chris Hemsworth, conosciutissimo attore di Thor e degli Avengers. Un super bello di Hollywood che ha fatto breccia anche nel cuore degli uomini, per quella sua aria sempre simpatica e stralunata. Diventato anche un modello di allenamento per gli amanti della palestra e della forma fisica. Un po’ come era stato negli anni ’80 e ’90 con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Nonostante il paesaggio sembri veramente quello orientale, le riprese sono state girate tutte quante nello stato americano del New Mexico.

