Il film che andremo a vedere oggi in questo articolo era probabilmente l’evento cinematografico più atteso del 2021. Si è accaparrato i diritti di prima visione televisiva Amazon, attraverso il suo canale streaming Prime. Se abbiamo voglia di azione pura dal primo all’ultimo minuto, ecco il film che fa per noi. Attenzione, però, che dovremmo fare un piccolo sacrificio, pagando 0,99 centesimi per la visione. Un investimento che ci permetterà di vedere il film a noleggio per 48 ore.

Una saga infinita e sempre milionaria

La saga di Fast and Furious è arrivata così al suo nono capitolo ufficiale, corredato anche di due extra. Attesissimo in tutto il Mondo, questo ultimo episodio affronta un flashback nella gioventù del protagonista Toretto. Non vogliamo assolutamente spoilerare la trama, annunciamo però qualche anticipo particolarmente curioso. Due ore abbondanti di adrenalina pura con tantissimi attori famosi in questo attesissimo film su Prime Video. Sì, perché il cast di questo nuovo episodio si arricchisce addirittura di uno degli eroi dello sport americano: John Cena.

Manca 1 degli ultimi eroi

In un cast davvero stellare, manca però in questo episodio uno degli eroi degli ultimi episodi: Dwayne “The Rock” Johnson. L’aveva anticipato ai suoi fan nel 2019, quando iniziarono le riprese del film. Probabilmente sarebbe stato assente per la concomitante ripresa di Hobbs & Shaw, altro film adrenalinico da non perdere.

In quest’ultimo episodio della saga, che sta incassando miliardi di dollari, le riprese sono davvero state girate in tutto il Mondo. Dalla Tailandia alla California, da Londra a Edimburgo. Per terminare nella capitale della Georgia, ex Repubblica sovietica, Tbilisi. Per non far mancare nulla ai propri fan, ci sono persino delle scene ambientate nello spazio. Con una macchina da corsa riattata ad astronave con dei razzi montati al posto del motore.

Una montagna di muscoli

Mancando Dwayne Johnson, la produzione ha pensato bene di sostituirlo con un’altra montagna di muscoli: il wrestler John Cena. Davvero impressionante la stazza fisica di questo atleta, di origini italiane, laureato e campione di wrestling. Il film non è però il suo esordio in veste di attore, avendo già interpretato diverse pellicole. I bambini americani lo conoscono anche molto bene perché il doppiatore di Scooby Doo nei film a cartoni della fortunata serie. Un’ultima curiosità che lo riguarda: tra sport, musica, sponsor e carriera cinematografica, l’attore ha dichiarato di guadagnare qualcosa come 30.000 euro al giorno. Spicciolo più, spicciolo meno.

