Negli ultimi giorni c’è forte indecisione e fra questi ultimi alti e bassi, gli oscillatori e i grafici sembrano iniziare a dare indicazioni attendibili. Ora i mercati azionari probabilmente sono diretti verso i minimi dell’anno.

Procediamo per gradi.

Di seguito la previsione per l’anno 2022 su scala settimanale. Come si evidenzia, fino al mese di giugno, è attesa una fase ribassista e in questo semestre dovrebbero segnarsi i minimi annuali.

Quali sono i minimi e i massimi previsti per il 2022?

Dax Future

area dei minimi 14.753/15.505

area dei massimi 17.821/18.607

Eurostoxx Future

area dei minimi 3.864/4.132

area dei massimi 4.922/5.209

Ftse Mib Future

area dei minimi 24.020/25.860

area dei massimi 32.605/33.245

S&P 500

area dei minimi 4.203/4.474

area dei massimi 5.311/5.505.

Ora i mercati azionari probabilmente sono diretti verso i minimi dell’anno. I segnali che confermerebbero la fase ribassista

Nel momento in cui scriviamo i listini azionari analizzati segnano i seguenti prezzi:

Dax Future

15.837

Eurostoxx Future

4.248

Ftse Mib Future

27.305

S&P 500 Index

4.659,03 alla chiusra del 13 gennaio.

Cosa monitorare?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.961. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale odierna inferiore a 15.844.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.277,5. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale odierna inferiore a 4.263,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.610. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale odierna inferiore a 27.190.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.745. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale odierna superiore a 4.749.

Se la giornata odierna confermerà lo swing settimanale ribassista, le probabilità sono che il ritraccaimento in corso assuma maggiore forza e possa continuare almeno per un altro 5/7% fino all’area proiettata dei minimi.

Il prossimo setup mensile, calcolato con il metodo proprietario del nostro Ufficio Studi, scadrà il 25 gennaio e il primo annuale, il 28 marzo.

Da come si arriverà ad essi, verrano dispiegati effetti fino alle successive date.

Nel weekend torneremo sull’argomento.