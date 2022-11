2 metodi semplici per togliere le macchie di sangue anche secco senza candeggina

Ogni giorno, in casa, dobbiamo necessariamente occuparci di alcune faccende domestiche importanti. Pensiamo alla pulizia del bagno, uno dei luoghi più frequentati del nostro appartamento e che necessita di essere igienizzato regolarmente.

Ma non dimentichiamo di occuparci anche della cucina, di lavare il pavimento, eliminare la polvere e sciogliere il calcare che si forma sulla rubinetteria.

Una delle faccende che non possiamo proprio trascurare è il lavaggio del bucato. Un’operazione che deve essere svolta con molta regolarità per evitare di accumulare troppi panni sporchi. È importante occuparsene nel migliore dei modi per togliere le macchie ed evitare che le fibre si rovinino.

Possiamo lavare sia a mano che in lavatrice, e se necessario, anche pretrattare. Facciamo sempre attenzione al tipo di tessuto da lavare e leggiamo necessariamente le indicazioni sull’etichetta.

Come togliere le macchie di vino, olio e quelle gialle di sudore

Purtroppo, non tutte le macchie sono uguali e per questo motivo devono essere trattate in maniera diversa. Tra le più ostinate e difficili da eliminare troviamo quelle lasciate dal vino. A chi non è mai capitato di versarne un bicchiere colmo sulla tovaglia?

In questo caso, dobbiamo agire tempestivamente e rovesciare sulla macchia dell’acqua frizzante. Strofiniamo, risciacquiamo con dell’acqua fredda e procediamo con il normale lavaggio.

Anche le macchie di olio sono all’ordine del giorno. Per eliminarle basterà versare sull’alone, del talco o dell’amido di mais. Questi due prodotti aiuteranno ad assorbire l’olio.

Le macchie gialle lasciate dal sudore, poi, sono molto complicate da mandare via. Ma utilizzando dei prodotti naturali come l’aceto, potremmo eliminarle senza fatica.

A seconda del tipo di macchia, quindi, esiste un rimedio e un trucchetto sempre molto utile da usare.

2 metodi semplici per togliere le macchie di sangue recenti

Spesso dobbiamo fare i conti anche con le macchie di sangue. Queste sono difficili da trattare e, in alcuni casi, gli aloni non vanno via neanche dopo il normale lavaggio. Se si deve smacchiare il bucato bianco, molti utilizzano la candeggina.

Ma se il tessuto è colorato o molto delicato e non vogliamo usare questo prodotto, potremmo affidarci ad alcuni rimedi casalinghi semplici e veloci.

Quando la macchia di sangue è fresca sarà sufficiente bagnare il tessuto con dell’acqua fredda e cercare di eliminare l’alone con il detersivo dei i piatti. Utilizziamone solo qualche goccia per evitare che faccia troppa schiuma. Strofiniamo e risciacquiamo delicatamente cercando di non rovinare il tessuto. Terminata questa operazione, procediamo con il normale lavaggio a mano o in lavatrice.

Come togliere le macchie secche e vecchie

Per cercare di eliminare la macchia di sangue dobbiamo agire con tempestività, ma può capitare di avere un alone già secco. In questo caso laviamo il nostro tessuto con del sapone di Marsiglia (oppure immergiamolo in una soluzione di acqua e aceto). Facciamo sempre attenzione a leggere l’etichetta per non rovinare il tessuto.

Altri rimedi della nonna e gli errori da evitare

Questi 2 metodi semplici per togliere le macchie di sangue ci permetteranno di avere un bucato sempre impeccabile.

In realtà, sono tanti i rimedi che possiamo utilizzare per risolvere il problema. Pensiamo al caro e vecchio bicarbonato, al succo del limone, al ghiaccio, all’acqua ossigenata e anche al dentifricio. Può sembrare strano, ma quest’ultimo prodotto potrebbe rimuovere facilmente le macchie di sangue secche. Basterà applicarlo sulla macchia, lasciarlo asciugare, rimuoverlo e lavare il nostro tessuto.

Prima di utilizzare queste soluzioni, sarebbe opportuno provarle su un angolino nascosto del tessuto.

Contrariamente a quanto si pensi, la macchia di sangue deve essere trattata con l’acqua fredda. Questa è più indicata per sciogliere gli aloni. L’acqua calda, invece, potrebbe consolidare la macchia, rendendola difficile da eliminare.