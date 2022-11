Contratto a tempo indeterminato come assistente sociale in una deliziosa città

Bandi e concorsi sono all’ordine del giorno. E per molti di noi questa è sicuramente un’ottima notizia, soprattutto per il fatto che non sono poche le persone che cercano lavoro. I concorsi, infatti, possono aiutarci a capire quali sono le posizioni aperte disponibili.

In particolare, possono darci una mano a comprendere quale azienda, Ente o Onlus sta cercando un profilo professionale che possa corrispondere al nostro. In base ai requisiti, poi, potremo capire se sia il caso di candidarci e se effettivamente quel ruolo lavorativo può essere adatto alle nostre competenze.

Tra i diversi concorsi all’attivo, ce n’è uno piuttosto interessante a Rivello che potrebbe fare al caso nostro

Ci sono diversi concorsi che potrebbero essere adatti alle nostre competenze. Per esempio, la città di Milano offre ai più interessati ben 120 contratti di lavoro come Operatori del Mercato del Lavoro. O ancora, a Roma l’AGID mette in palio 70 contratti lavorativi in diversi ruoli che sono necessari all’azienda.

Nella lista delle offerte di lavoro, infine, è possibile ritrovare anche quella come Istruttore Direttivo Assistente Sociale nel Comune di Rivello. Il contratto, che sarà part time e a tempo indeterminato, prevede un’assunzione a seguito di prove e colloqui necessari per capire quale tra i candidati sia più adatto al ruolo. È importante ricordare che non è previsto alcun limite di età per candidarsi e che, in particolar modo, la domanda andrà inviata entro e non oltre il 10 novembre 2022.

I requisiti per partecipare al concorso come Istruttore Direttivo Assistente Sociale

Per potersi candidare sarà necessario presentare dei requisiti di cui questo ruolo ha bisogno. In particolar modo, gli aspiranti dovranno dimostrare di essere in possesso di un titolo di studio del vecchio ordinamento che permetta allo stesso di iscriversi all’albo degli Assistenti Sociali.

In alternativa, il candidato potrà presentare anche una laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale o in Servizio Sociale. Ancora, un altro titolo di studio ammesso sarà la laurea Specialistica in Programmazione e Gestione Delle Politiche e dei Servizi Sociali o quella Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali.

Inoltre, bisognerà essere in possesso della patente B ancora valida e sarà necessario essere iscritti all’albo professionale richiesto dal ruolo per cui ci si sta candidando.

Contratto a tempo indeterminato come assistente sociale in un delizioso Comune come quello di Rivello, ecco le prove da sostenere

Oltre a essere in possesso dei requisiti necessari, bisognerà anche superare delle prove per essere assunti. In particolare, ci sarà un primo test scritto a cui seguirà un colloquio orale. I candidati, per farsi trovare pronti, dovranno ripassare diverse materie.

Tra queste, potrebbero essere prova d’esame nozioni di diritto amministrativo, costituzionale o penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione. Inoltre, bisognerà conoscere i procedimenti amministrativi, i principi e le tecniche del servizio sociale, la normativa quadro nazionale sul terzo settore e la lingua inglese.

Per candidarsi, bisognerà andare sul sito ufficiale del Comune di Rivello, scaricando il form da compilare e da inviare nuovamente alla mail indicata sul sito entro e non oltre le ore 18:00 del 10 novembre 2022. Dunque, ora è chiaro che per un fortunato ci sarà un contratto a tempo indeterminato come assistente sociale in questa bellissima città.