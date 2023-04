Gli orologi che sono un vero investimento nel tempo. Anche il Presidente Mattarella ne indossa uno famoso

A volte invece che investire il denaro in azioni è possibile anche acquistare alcuni beni che conservano nel tempo il loro valore. Se non fossimo interessati a terreni e case allora pensiamo a qualche cosa di più portatile e piccolo come gli orologi.

Ecco tre marche che sono validissime non solo da portare al polso per la loro bellezza e fascino, ma anche eventualmente da collezionare come un investimento nel tempo.

Gli orologi sono nati per segnare il tempo e sono stati in passato anche alla base della conquista del Mondo. Le antiche marinerie ne avevano infatti bisogno per potersi allontanare dalle loro patrie e andare così alla conquista di terre sconosciute. Per chi viaggiava in mare era molto importante poter calcolare esattamente la longitudine e la latitudine.

L’importanza dell’orologio in marina

Non era difficile poter calcolare la posizione di una nave sull’asse Nord-Sud, avendo come riferimento le stelle del cielo. Molto più difficile risultava calcolare la distanza Est-Ovest rispetto ad un meridiano dato. Infatti bastava anche un errore di un solo grado per portare la nave fuori rotta di ben 100 km. Così solo un orologio molto preciso poteva rassicurare alla nave una navigazione senza errori. Siamo nel 700 e la Marina inglese grazie al suo cronografo aveva lo strumento più preciso per muoversi fra gli oceani.

Gli orologi poi col tempo divennero anche sempre più piccoli e dedicati alle singole persone. Nacquero gli orologi da taschino, ma nell’ultimo secolo esplosero quelli da polso. Le grandi manifatture del passato conservavano tuttavia i loro segreti che trasferirono semplicemente nei nuovi orologi più piccoli.

L’orologio che calcola il tempo senza fine

Quando si parla di orologi di un certo valore si mette da parte il movimento a quarzo dovuto a una batteria o anche semplicemente ad una carica solare e invece si parla di movimenti puramente meccanici. L’orologeria ha fatto dei passi da gigante tanto che è riuscite a creare dei movimenti che non solo calcolano il tempo di una giornata, ma addirittura quella di un calendario perpetuo. Sono questi gli orologi che sono un vero investimento nel tempo.

Quest’ultimo porta con sé oltre alle lancette che segnano le ore, anche il numero del giorno, il nome del mese e, nel passaggio fra il 31 dicembre e il 1 gennaio, scatta anche il numero del nuovo anno. Alcuni calendari perpetui riescono anche a prevedere ogni quattro anni il famoso anno bisestile, incorporando dei movimenti meccanici che si innescano lentamente, esattamente nel passaggio fra il 28 e il 29 febbraio.

Gli orologi che sono un vero investimento nel tempo: 3 marche importanti

Se volessimo degli orologi di valore che possono mantenere anche una certa quotazione nel tempo, 3 marche sicuramente fanno al nostro caso. La Patek Philippe, la Breguet e la Vacheron Constantin.

Breguet nasce in Svizzera nel 1747. Frequentando da giovane i più grandi studiosi francesi e inglesi di meccanica, ne carpisce i segreti, trasferendoli in quelli dell’orologio. Nascono così degli orologi molto famosi come quello che dovette preparare per la regina Maria Antonietta, per cui ci vollero quasi 20 anni di lavoro. I suoi orologi si caratterizzano per le lancette “à pomme évidée”, cioè a mela svuotate in oro o in blu, inventate proprio da lui. Era un vero genio e inventò persino un meccanismo per evitare gli effetti della forza gravitazionale sulla spirale generatrice di movimento: il “tourbillon”, una gabbia sospesa e rotante all’interno dell’orologio da polso.

La marca Vacheron Costantin nasce a Ginevra nel 1750, ma è solo nel 1880 che la maison registra come suo marchio di fabbrica la famosa Croce di Malta che troviamo su ogni suo orologio. Una marca che produce orologi molto eleganti, spesso di stile classico e di grande valore.

Una celebre maison, un investimento

Probabilmente la marca più famosa è la Patek Philippe la cui fondazione risale al 1839. Si contraddistingue per l’altissima qualità meccanica e la precisione dei suoi

movimenti, alcuni dei quali restano segreti. Investire su questa marca è quasi come Keyword

investire sul sicuro. Anche il presidente della Repubblica Mattarella ama portare al polso un orologio molto distintivo ed elegante di questa maison, ovvero l’Elipse d’Or con fondo blu. Un orologio in oro giallo ellissoidale, che ha solo le lancette delle ore e dei minuti ma non quelle dei secondi. Appunto un orologio per chi gusta il tempo, come il nostro Presidente che vuole esprimere piuttosto la saggezza antica di chi preferisce la riflessione alla fretta.