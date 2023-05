Significato delle candele colorate: crea un’atmosfera magica ed accogliente e allontana la negatività 

Le candele sono spesso utilizzate per il potere rilassante della fiamma. Secondo alcune discipline olistiche, i colori delle candele hanno un significato ben preciso.

Fin dai tempi più lontani la fiamma della candela è considerata simbolo di spiritualità ed infatti viene utilizzata spesso per accompagnare la meditazione. Cosa c’è di meglio dopo una giornata faticosa di lavoro di un bagno caldo alla luce delle candele? Pochi sanno però che anche i colori della cera hanno un significato intrinseco. Scopriamo insieme i singoli colori a cosa sono correlati.

Significato delle candele colorate: perché è importante

Secondo le dottrine olistiche, le candele legano il loro potere mistico all’elemento del fuoco che è simbolo di trasformazione. Il fuoco è energia del cambiamento e scegliendo di accendere una candela canalizziamo l’energia ed incoraggiamo i cambiamenti. Seguendo queste teorie antiche, attraverso la scelta del colore della candela decidiamo quale energia catalizzare. Il potere dei colori si può però esercitare anche tinteggiando le pareti di una certa tinta oppure indossando un abito di una determinata gradazione.

Candele bianche, blu e verdi

Le candele bianche sono simbolo di pace ed equilibrio. Verrebbero anche utilizzate per attirare energie positive e scacciare le negatività da casa. Inoltre accendere una candela bianca aiuterebbe a ritrovare l’equilibrio e la pace compromessa fra le mura domestiche ad esempio a causa di un litigio. Al verde invece sarebbe legato il potere di realizzare i nostri obiettivi in campo personale o lavorativo. Nelle dottrine olistiche è considerata molto potente perché rievoca il potere della natura con il verde di prati e boschi.

Può esser utilizzata per sbloccare alcune situazioni in stand by, ad esempio se siamo alla ricerca di un impiego o stiamo aspettando una promozione. Si consiglia di accendere una candela verde anche quando si vuole propiziare l’entrata di denaro. Le candele blu, invece, simboleggia la guarigione emotiva. Il blu agirebbe sui nostri chakra e quindi potrebbe ricucire qualsiasi offesa arrecataci. È inoltre definita come il la candela della protezione.

Candele nere, gialle e rosse

Il nero è spesso considerato colore nefasto perché collegato al lutto. Molto spesso invece vediamo delle candele nere in molti locali alla moda considerate simbolo di lusso. Secondo alcuni, invece, il nero sarebbe simbolo di introspezione e riflessione sul proprio io. Il giallo è un colore legato alla socializzazione e alle relazioni professionali e lavorative. Accendere una candela gialla attrae energia sul proprio luogo di lavoro. Molti tengono una candela sulla scrivania. Il rosso è invece il colore dell’energia fisica. Quando ci sentiamo a corto di forze o anche al limite dello scoramento, accendiamo una candela rossa. Secondo la tradizione napoletana la candela rossa terrebbe alla larga persino il malocchio.

Marroni ed arancione

Le candele marroni hanno la stessa forza della natura di quelle verdi poiché ricordano il colore della terra. Si accendono quando si vuole ottenere protezione per cose materiali come la casa ad esempio. L’arancione aiuterebbe invece la creatività e stimolerebbe l’intuito e la concentrazione. Si accende prima di un esame universitario o una prova selettiva ad esempio.

Una per ogni giorno della settimana

Secondo la celebre rivista newyorkese Cosmopolitan potremmo ottenere ancora più risultati positivi abbinando le candele colorate con i giorni della settimana. Il lunedì sarebbe il giorno migliore per accendere le candele bianche. Il martedì è il giorno giusto per la candela rossa, attraenti ancora più energia. Otterremo ancor più successo sul lavoro accendendo una candela gialla il mercoledì. Giovedì opteremo per il blu grazie al pianeta dell’abbondanza, Giove. Venerdì accenderemo una candela verde, mentre il sabato sarà la volta di una candela marrone. Alla domenica riserveremo la candela arancione.

Ecco dunque il significato delle candele colorate e come dovremmo utilizzarle a nostro favore.