Ormai sono praticamente cadute in disuso, ma un tempo una macchina da cucire era un must have per gran parte delle donne. Tuttavia, oggi pochissime persone sanno cucire o comunque si dedicano a quest’arte anche solo per passatempo. Perciò, è raro trovare una macchina da cucire in casa. E ovviamente, anche quando ci sono, si tratta di modelli nuovi e che non hanno niente a che vedere con quelli vecchi. Forse è anche per questo motivo che con il passare del tempo le macchine da cucire vintage hanno assunto un valore elevato, in alcuni casi persino inestimabile. Quelle di cui scriveremo a breve si vendono ad un prezzo di circa 500 euro. Scopriamo quali sono.

2 macchine da cucire che oggi valgono 500 euro

Il mondo del collezionismo è incredibilmente vasto e comprende oggetti che in molti reputano inutili ma che, invece, sono di grande interesse per una nicchia di appassionati. Un esempio? Alcuni vecchi vinili o fumetti, che possono valere migliaia di euro per alcune persone.

L’importante è che siano in buone condizioni e, nel caso dei vinili, funzionanti. Quest’ultimo è anche il requisito affinché le 2 macchine da cucire che citeremo possano essere rivendute ad un prezzo decisamente elevato, cioè 500 euro ciascuna.

Quali sono i modelli

Le macchine da cucire che citeremo sono della Singer, un marchio che un tempo era davvero importante. La maggior parte delle macchine da cucire che con il tempo hanno assunto un grande valore vi appartenevano. Alcuni di questi modelli sono ad oggi praticamente introvabili. Altri, invece, sono un po’ meno rari. È il caso di quelli che citeremo a breve.

Ci stiamo infatti riferendo a Singer 301 e Singer 301A, prodotti negli anni ’50. Non sono tra i più rari in assoluto, poiché hanno avuto un’elevata diffusione, tuttavia sono tra i migliori modelli di macchina da cucire che siano mai stati prodotti. Ecco anche perché tutt’oggi conservano un valore non indifferente e sono ricercatissime dagli appassionati di tutto quanto il Mondo.

Lettura consigliata

2 paradisi terrestri tra le montagne per una vacanza indimenticabile