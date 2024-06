Mentre i mercati americani continuano a veleggiare sui massimi, chi continua a tenere banco è sempre l’Intelligenza Artificiale. Ci sono azioni che si stanno decuplicando i prezzi in poco tempo e questo lascia alcuni analisti con tanti dubbi e perplessità. Molti continuano a ricordare che nel 2000 con le dot.com poi ci fu un vero e proprio collasso dei prezzi e anche con qualche fallimentro. Cosa accadrà questa volta? Frattanto, alcuni analisti consigliano le azioni Adobe Inc. che sono proprio legate al settore dell’AI. Vediamo i motivi

La view e la decisione di investimento di Mizuho

In una recente analisi, gli analisti di Mizuho hanno individuato Adobe Systems come un potenziale beneficiario significativo dei progressi nell’Intelligenza Artificiale (AI), evidenziando le prospettive di crescita futura della tecnologia AI di Adobe.

Adobe è considerata ben posizionata per trarre vantaggio dai progressi dell’IA attraverso i suoi prodotti e strategie di prezzo. Mentre Firefly è il principale strumento di IA riconosciuto di Adobe, esiste una gamma più ampia di servizi di IA che potrebbe attirare nuovi utenti e incentivare i clienti attuali a passare a livelli superiori della suite di applicazioni creative.

Mizuho sottolinea anche la recente revisione al rialzo dei nuovi ricavi ricorrenti annuali (ARR) di Adobe come un fattore chiave per riaccendere l’interesse degli investitori. Consigliano di considerare Adobe come un’opportunità di investimento con un rischio limitato di ribasso e mantengono una raccomandazione Buy con un obiettivo di prezzo di 640 dollari per azione.

Qual è invece, il consenso medio degli analisti come risulta dalle riviste specializzate?

Accumulate con target a 606,33 dollari con una sottovalutazione attuale del 13% circa.

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 533 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 433,97 e il massimo a 638,25. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze rialzi. Mancati rialzi nei prossimi giorni/settimane superiori all’area di 585,35 (massimo del 13 marzo) potrebbero portare i prezzi nelle prossime settimane verso i minimi dell’anno. Attualmente i prezzi sono a stretto contatto con la media mobile a 200 giorni.

