Secondo l’oroscopo, ogni segno zodiacale si distingue dagli altri per alcune caratteristiche ricorrenti. Ovviamente, non sarebbe giusto giudicare una persona soltanto in base al mese e al giorno di nascita. Tuttavia, è indubbio che alcuni tratti della personalità si presentino maggiormente in alcuni segni piuttosto che in altri. Ad esempio? Il carisma per il Leone e l’impulsività per l’Ariete. Questi sono soltanto due dei tantissimi esempi che potremmo fare. Il segno di cui scriveremo, invece, è il traditore per eccellenza. Secondo molte persone, averlo come fidanzato è un vero e proprio inferno in terra. Di chi si tratta? Scopriamolo a breve.

È il traditore per eccellenza, ecco il segno zodiacale con cui le relazioni durano meno

Molti pensano che il traditore per eccellenza sia lo Scorpione, ma si sbagliano. Se è vero che, a volte, non è esattamente il partner perfetto, lo Scorpione non è quello che in media tradisce di più. Invece a farlo sono i Gemelli, campioni di doppiezze e falsità.

I Gemelli

Insomma, un segno zodiacale di cui non fidarsi facilmente. Perché? Raccontano molte bugie e spesso sono così convinti nel farlo che finiscono per crederci loro stessi. Inoltre, amano le attenzioni e non resistono alle lusinghe di altre persone. Motivo per cui, anche quando sono fidanzati, potrebbero tradire molto facilmente il proprio partner.

In più, non sono neanche bravi a nascondere il tradimento. Coglierli in flagrante, a causa della loro impulsività, sarà estremamente facile. C’è più di un motivo che rende i Gemelli uno dei segni più detestati dello zodiaco, pari merito, forse, con la Vergine e con il già citato Scorpione, che spesso la gente odia per ragioni diverse. Ovviamente, quanto abbiamo detto non vale per tutti i Gemelli, ma sicuramente per buona parte di loro. Almeno, questo è quanto dicono gli astrologi.

