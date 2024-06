A volte si tende a pensare che per fare una bella vacanza si debbano per forza spendere molti soldi. In verità, non è sempre così. Recandosi presso località poco conosciute, piccole gemme dimenticate dal turismo di massa, è possibile trascorrere delle ferie indimenticabili in famiglia o in coppia. Proprio per questo, a breve vedremo due mete perfette per gli amanti della montagna e che costano anche poco. Scopriamo quali sono.

2 paradisi terrestri tra le montagne per una vacanza indimenticabile a poco prezzo: la Val dei Mocheni in Trentino Alto Adige

La Val dei Mocheni è un vero e proprio paradiso incontaminato che si trova ai piedi della catena del Lagorai. Perfetta per gli amanti della natura e del trekking, è ricca di percorsi escursionistici. Insomma, si tratta di un luogo tranquillo in cui è possibile dedicarsi a diverse attività, tra cui andare in bike o a cavallo oppure recarsi presso le splendide terme.

Si tratta inoltre di uno dei luoghi più economici del Trentino Alto Adige. Per una notte in albergo, due adulti possono spendere dai 100 ai 250 euro a seconda della struttura in cui decidono di alloggiare. Considerando che questi sono anche i prezzi estivi, si comprende che sia una meta particolarmente economica rispetto a molte altre più gettonate.

Alpago, Veneto

Ecco un altro dei 2 paradisi terrestri tra le montagne. Alpago in Veneto è un’altra meta perfetta anche per le famiglie e che offre numerose possibilità di fare escursioni o di trascorrere giornate in splendidi luoghi incontaminati senza spendere quasi nulla.

Un esempio? Andare al parco naturale del Castiglio o rilassarsi sulla spiaggia del Lago Santa Croce. Il costo di una notte lì per due adulti va dai 120 ai 250 euro circa a seconda della struttura in cui si decide di alloggiare. Inoltre, chi è alla ricerca di un luogo in cui acquistare una casa in montagna potrebbe valutare questa località. Infatti, una casa ad Alpago costerebbe in media soli 533 euro al metro quadrato, circa 1.500 euro in meno rispetto alla media italiana.

