Le piste da sci stupende in Italia, Svizzera e nel Mondo

L’anno scorso la stagione sciistica è durata molto poco. Quest’anno la strada che si sta prendendo sembra essere quella già calpestata negli scorsi 12 mesi. Pochissima neve, temperature alte anche in montagna e il mondo dello sci e dell’après ski ne risente. Se prima quindi vi era la possibilità di sciare anche su montagne non particolarmente alte, oggi è necessario salire in vetta e molte volte recarsi in Paesi confinanti, come ad esempio la Svizzera, con le sue magnifiche piste da sci.

Ovviamente anche l’Italia è ricca di montagne su cui è possibile sciare, piste che non dobbiamo perderci assolutamente. Vediamo allora quali sono intanto le piste più belle in Italia e Svizzera per poi vedere quelle ancor più lontane.

Sciare in Italia e in Svizzera

In Italia uno dei posti sicuramente di maggior successo per il mondo dello sci è Cortina, che fa parte del comprensorio sciistico Dolomiti Superski. Un luogo veramente magico non solo per lo spettacolo ambientale, ma anche per l’attività che offre Cortina in quanto molto movimentata nei periodi freddi. Oltre alle Dolomiti, poi, ci sono moltissimi luoghi in Italia dove andare in montagna in vacanza.

In Svizzera invece abbiamo Gstaad, che è una frazione del Comune di Saanen, nel Canton Berna. Un posto che vive dello sci e che ha ospitato numerose competizioni sportive. Attenzione, però, perché prima di entrare nel Paese controlliamo sempre di avere tutte le carte in regola.

Le piste da sci stupende in Italia, in Svizzera e nel Mondo

Nel Mondo ci sono altre piste dove poter volare e divertirsi. Sarà più complicato arrivarci e anche più costoso, ma sono sicuramente delle esperienze magnifiche da fare nella propria vita. Prima località suggerita è il Canada. Uno dei posti più belli in cui sciare si trova a Vancouver ed è il Mount Seymour. Questo Paese è famoso per la quantità di neve e per l’immensa natura presente. Su questa montagna sarà possibile fare anche snowboard ed escursioni.

Poi abbiamo Aspen che è forse una delle località sciistiche più famose al Mondo. Questa si trova nelle Montagne Rocciose del Colorado ed è una città sciistica visitata tutto l’anno, nota anche per i ristoranti e le boutiques di lusso. E per chiudere voliamo in Austria, precisamente a Innsbruck, che ha ben nove ski-resort, con piste che vanno bene per ogni livello e per ogni tipo di difficoltà. Ecco che abbiamo trovato le piste da sci stupende in Italia, in Svizzera ma anche tre che si trovano sparse nel Mondo, assolutamente da provare una volta nella vita.