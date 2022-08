Il periodo estivo ci permette di avere più tempo libero per rilassarci ma anche per leggere. La maggior parte delle persone, infatti, ama leggere proprio durante questi momenti di tranquillità. In spiaggia, in treno o in aereo poco importa dal momento che l’importante è sfruttare ogni momento per scoprire pagine favolose. Classici, saggi o libri appena usciti non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Ci sono romanzi stranieri come, ad esempio Le quattro casalinghe di Tokyo di Natsuo Kirino ma anche romanzi italianissimi. Oggi si andrà alla scoperta di due libri molto interessanti da leggere sotto l’ombrellone in un solo giorno. Da un lato abbiamo Spatriati di Mario Desiati e dall’altra lo screenplay di Animali Fantastici: I Segreti di Silente.

2 libri da leggere sotto l’ombrellone per fare il pieno di amore e magia

Il primo di cui si tratterà è Spatriati, un romanzo di Mario Desiati edito da Einaudi. Un romanzo uscito nel 2021 che proprio nel 2022 ha vinto il Premio Strega. Un libro sull’accettazione di sé che narra la storia di una ragazza e un ragazzo molto diversi tra loro. Un’amicizia che li accompagnerà nella crescita dall’adolescenza in poi. Da un lato Claudia, sicura di sé e molto tenace, dall’altra Francesco più insicuro e remissivo. L’amore e la voglia di allontanarsi dal loro paese d’origine e dalla Puglia farà da sfondo alle loro avventure. Ambientato all’inizio del nuovo secolo è un romanzo che racconta le esperienze della generazione che oggi ha quarant’anni. Una generazione che non ha avuto paura di lasciare la propria terra d’origine per andare a cercare la fortuna lontano. Il romanzo, infatti, è ambientato tra Milano, Berlino e la Puglia.

Animali Fantastici: I Segreti di Silente

Il secondo dei 2 libri da leggere sotto l’ombrellone è perfetto per chi ha amato il film e per chi è cresciuto con le avventure di Harry Potter. Lo screenplay ci catapulterà nel Mondo magico e ci darà la possibilità di immergerci nuovamente in quell’universo. La sceneggiatura permetterà di esplorare ogni minimo dettaglio del copione della Rowling e Kloves. La trama narra le vicende di Albus Silente e Gellert Grindelwald. Il primo cercherà di salvare il Mondo magico dalle mire del secondo. Una battaglia per salvare l’universo magico che coinvolgerà anche i Babbani. Perfetto per chi ha amato il film e, in generale, per chi ama il mondo di Harry Potter. Da leggere anche prima di guardare il film solamente se si amano gli spoiler.

