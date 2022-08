La dieta ipocalorica o una corretta alimentazione imporrebbero il consumo di legumi in ogni stagione. In presenza di bambini o per variare la nostra cucina vorremmo delle soluzioni diverse per proporli in tavola.

Anche i legumi si possono rendere appetitosi e piacevoli da mangiare in ogni stagione. Il caldo estivo non deve scoraggiarne il consumo. Basta trovare le giuste ricette e preparazioni per rendere il piatto sfizioso.

Ricette estive per far mangiare i legumi anche ai bambini

Si possono preparare delle insalate colorate e nutrienti da portare anche in spiaggia. Sono ottime alternative alle insalate di riso o di pasta e apportano sostanze utili al nostro organismo. Si possono preparare con ceci, salmone, rucola e mais. Oppure la più colorata con fagioli cannellini o borlotti, feta, pomodorini e rucola. Anche la saporitissima ceci, ravanelli, orzo e olive nere lascia a bocca aperta. Le soluzioni sono infinite e, se si vuole cucinare velocemente, si potranno usare i legumi in barattolo. Non ci sarà bisogno di passare troppo tempo davanti ai fornelli.

Per i bambini o gli adulti più golosi possiamo proporre degli hamburger di ceci. Ecco gli ingredienti:

600 g di ceci già cotti;

1 scalogno;

50 g di parmigiano grattugiato;

20 g di pecorino grattugiato (se piace);

1 cucchiaio di farina;

1 cucchiaino di rosmarino tritato;

3 cucchiai di olio d’oliva;

½ cucchiaino di curry (se piace);

b. di sale e pepe (il pepe si può evitare per i bambini).

Una ricetta facile e veloce. Frulliamo i ceci con olio, scalogno, rosmarino e formaggi. Al composto incorporiamo la farina e poco sale. Il pepe ed il curry sono opzionali. Se l’impasto risulta troppo asciutto si può aggiungere un altro po’ d’olio. Creiamo poi delle polpette leggermente schiacciate e cuociamole in forno a 180 gradi per 15 minuti o fino a doratura. Se per il caldo non abbiamo voglia di accendere il forno, potremo cuocerli in padella con pochissimo olio. Gli hamburger possono essere mangiati accompagnati da un contorno o in un panino con salsa allo yogurt o maionese.

Un’idea senza glutine facile e veloce

Ci sono diverse ricette estive per far mangiare i legumi a tutti. Con il caldo si cerca qualcosa di sfizioso che non appesantisca o che possa essere consumato anche all’aperto.

Le piadine sono l’ideale in questi casi. Si possono farcire in mille modi diversi e sono adatte da consumare in spiaggia o durante una gita fuori porta. Le proprietà nutritive dei legumi si possono ritrovare anche nelle farine. Con la farina di ceci si può preparare una piadina senza glutine facile e veloce, da farcire come più ci piace. Farà contenti grandi e bambini, apporterà utili nutrienti e sazierà in maniera salutare.

Non è necessario quindi cercare dei sostituti ai legumi ma nuove idee per prepararli.

