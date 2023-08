Ecco dove si nascondono i nidi dei calabroni in casa o in giardino

Il periodo estivo non è solo svago e divertimento. Tra i problemi maggiori che devono essere affrontati c’è quello della presenza di mosche e zanzare. Si tratta sicuramente di animali fastidiosi ma meno pericolosi di altri come, ad esempio, i calabroni.

Tutti si saranno imbattuti in qualche calabrone ogni tanto, simili alle vespe ma di dimensioni maggiori. Oltre a questo, sono molto più pericolosi rispetto alle vespe. In campagna vengono attirati dagli alberi da frutto e, in generale, dalle sostanze zuccherine. Non solo, tendono anche ad essere molto aggressivi. Questa loro caratteristica dovrebbe spingerci a stare loro molto lontani. La puntura di un solo calabrone potrebbe scatenare reazioni come shock anafilattici. A volte i calabroni si spostano dai tronchi degli alberi dove, di solito, stabiliscono il loro nido e arrivano ad invadere le nostre case. Per questo è necessario scoprire se, in caso di sospetto, stiamo ospitando una colonia di calabroni tra le nostre mura.

Ecco dove si nascondono i nidi dei calabroni

Per eliminare i calabroni o le vespe da orto e giardino si potrà utilizzare un trucco, apparentemente semplice, sfruttato da centinaia di esperti. Sarà sufficiente procurarsi una bottiglia di plastica e una qualche bevanda zuccherina, magari pescando tra succhi, tè o prodotti scaduti che abbiamo in dispensa. Riempire la bottiglia di plastica con il prodotto prescelto e attendere. Dopo qualche giorno, infatti, cominceremo a vedere i calabroni affollare la nostra bottiglia. Un rimedio crudele ma, in alcuni casi, non si potrà fare diversamente.

Oltre a questo, si potrà sfruttare il potere di alcune piante aromatiche che hanno la capacità di tenere lontano questi animali. Per allontanarli senza danneggiarli si potrà piantare dell’assenzio romano sia in piena terra che in vaso. L’odore emanato da questa pianta riuscirà a tenere lontano questi animali fastidiosi.

Oggi si cercherà anche di capire come trovare il nido di questi calabroni. Quando se ne notano molti in giro, tuttavia, con molta probabilità ci sarà un nido nascosto da qualche parte. Il nido dei calabroni in casa potrebbe nascondersi nei cassoni delle tapparelle ma anche nelle intercapedini dei muri o nelle grondaie esterne. Nei giardini facciamo attenzione ai tronchi secchi, mai infilarci le mani dentro. Quindi, ecco dove si nascondono i nidi dei calabroni nella nostra casa oppure nel giardino.

Cosa fare quando troviamo un nido?

Una volta trovato il nido, la scelta più sensata sarebbe quella di chiamare i Vigili del Fuoco perché il rischio di essere punti e finire in ospedale è veramente alto. In alternativa, si potrà chiamare una ditta specializzata. Evitare il fai da te ci permetterà di salvaguardare la nostra salute.