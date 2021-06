2 idee stilosissime per raccogliere i capelli alla moda senza patire il caldo

I capelli lunghi sono molto femminili ma al mare e con il caldo opprimente diventano un po’ fastidiosi. Averli sciolti su collo e spalle fa percepire molto di più il senso di calore. Se non si ha il coraggio di azzardare un look corto che comunque va molto di moda, come abbiamo visto, ad esempio, in questo articolo, è possibile creare tante acconciature molto belle e al tempo stesso pratiche.

2 idee stilosissime per raccogliere i capelli alla moda senza patire caldo

Coda di cavallo

Semplice ma intramontabile una bella coda alta rappresenta l’acconciatura anticaldo per eccellenza ed è perfetta sia per chi ha i capelli lunghi che di lunghezza media. Di giorno al mare o mentre si fa sport va benissimo legarla con un normalissimo elastico. La sera possiamo invece arricchire con accessori di tendenza come ad esempio nastri o foulard colorati con cui avvolgerla alla base.

Per chi ha più abilità e vuole donare alla sua coda un tocco in più di personalità può trasformarla in una bella treccia oppure in più trecce.

Chignon

Altro classico intramontabile è lo chignon che quest’anno va di moda nella versione spettinata. Più specificatamente, è più corretto parlare di messy bun, ed abbiamo approfondito l’argomento in questo articolo.

Il raccolto spettinato va bene alto per la vita di tutti i giorni e per affrontare una normale giornata di lavoro. La versione bassa ad altezza nuca è invece molto più elegante. Perfetta quindi per un aperitivo o un’uscita serale ma anche per una cerimonia.

Molto originale infine è lo chignon spettinato laterale che sta andando molto di moda anche per le spose estive. In questo caso il consiglio è quello di posizionare la riga ad un livello che sappia valorizzare al meglio i lineamenti.

Sono dunque queste le 2 idee stilosissime per raccogliere i capelli alla moda senza patire caldo. Tutte da provare!