Per i prossimi mesi nei mercatini rionali di frutta e verdura noteremo la presenza massiccia di melanzane. Infatti il periodo migliore per assaporare questo ortaggio è tra giugno e ottobre. Le melanzane crescono ma ora ci interessa sapere come mangiarle tutto l’anno. Perciò concentriamo i nostri sforzi su come conservare le melanzane in modo da gustarle durante il periodo invernale. Fortunatamente questo ortaggio si adatta a vari tipi di cotture: alla griglia, bollite e crude.

Dunque chi vuole conservare il miglior prodotto deve acquistare ora le melanzane poiché quelle raccolte in piena estate sono sicuramente superiori.

Scegliere la melanzana giusta

Chi non ha esperienza nello scegliere quale tipo di verdura acquistare al supermercato oppure dal fruttivendolo si affida al venditore. Però, delle piccole nozioni bisogna saperle in modo da non presentarsi totalmente sprovveduti.

Acquistare le melanzane con il picciolo è fondamentale perché così la freschezza del prodotto si protrae nel tempo. Anche l’occhio vuole la sua parte perciò una melanzana con la buccia lucente e senza ammaccature e grinze è preferibile. Assodato questi parametri ora scopriamo come conservare le melanzane in frigorifero oppure in freezer.

Conservare le melanzane nel frigo

Chi ha intenzione di consumare l’ortaggio in meno di una settimana deve sapere che il frigo è il luogo adatto. Bisogna conservare le melanzane così come acquistate senza lavarle e nemmeno togliere il picciolo.

Tre modi di metterle nel congelatore

Ora scopriremo come conservare le melanzane per più tempo partendo dal custodire l’ortaggio crudo.

Lavare le melanzane, togliere le estremità e terminare di tagliare l’ortaggio a fette oppure a cubetti. Prendere dei sacchetti per alimenti e inserire il prodotto all’interno e sigillare. Poi quando sarà l’ora del consumo bisognerà prenderle dal freezer e cucinarle direttamente senza far avvenire il processo dello scongelamento.

Un’altra soluzione per mangiare melanzane in futuro è conservarle grigliate in freezer. Logicamente bisogna fare le classiche operazioni di pulizia e tagliarle in fette di mezzo centimetro per poi finire con la cottura sulla griglia. Durante la cottura è meglio non salare e una volta raffreddate si consiglia di posizionare l’ortaggio nei sacchetti per alimenti. In questo modo le melanzane in freezer si conservano per più di sei mesi.

Infine l’ultimo modo è di conservare le melanzane bollite nel congelatore. Durante la cottura, versare nell’acqua qualche goccia di succo di limone e immergere le melanzane a fette spesse. Le melanzane devono bollire per 20 minuti e dopo è meglio farle raffreddare. Successivamente mettere l’ortaggio nei sacchetti e congelare.