Dopo il segnale di acquisto di luglio 2020 e un rialzo di oltre il 70% cosa fare con le azioni Caltagirone?

Per capire le prossime mosse la chiave è studiare in dettaglio il time frame settimanale in quanto offre un duplice vantaggio. Da un lato è abbastanza “insensibile” al rumore di fondo che caratterizza ogni grafico. Dall’altro permette di reagire con sufficiente tempestività alle svolte del mercato.

Nel caso specifico di Caltagirone, sul time frame settimanale le quotazioni hanno raggiunto un fortissimo ostacolo in area 4,32 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura in chiusura di settimana di questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista che potrebbe portare le quotazioni in area 5,6 euro prima (II obiettivo di prezzo) e successivamente in area 6,88 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo del 60%.

In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino in area 3,83 euro. Tuttavia solo una chiusura settimanale inferiore a 3,53 euro farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista.

Da notare che qualunque sia la metrica utilizzata, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo abbastanza sottovalutato.

Il titolo azionario Caltagirone (MIL:CALT) ha chiuso la seduta del 12 aprile a quota 3,3 euro, in ribasso dello 0,90% rispetto alla seduta precedente.

