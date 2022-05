Sempre di più cerchiamo di riutilizzare materiali che abbiamo in casa. In parte perché cerchiamo di fare più attenzione all’ambiente. In altri casi, invece, è per dare sfogo alla creatività senza spendere un capitale. Ci sono tanti progetti online, ma molti prevedono una conoscenza base del cucito.

Non tutti, però, sanno utilizzare ago e filo e questo potrebbe fermarci dall’avvicinarci al fai da te. Niente di più sbagliato, in quanto per un bel risultato non è sempre necessario saper cucire. Vediamo insieme 2 lavori fai da te con stoffa e colla, adatti a tutti.

Un colorato grembiule

Grazie ad una semplice e vecchia sciarpa possiamo creare un grembiule per la cucina. Prima di iniziare, raccogliamo i materiali:

forbici;

nastro colorato largo circa 2,5 cm;

colla a caldo o nastro termoadesivo;

2 sciarpe vecchie.

Per prima cosa prendiamo la più grossa delle due sciarpe e stendiamola su un ripiano. Calcoliamo circa 60 cm e tagliamo la sciarpa. Per facilitare il taglio, raddoppiamo il tessuto. Tagliamo un pezzo di nastro termoadesivo lungo quanto la parte superiore e applichiamolo sulla stoffa. Raddoppiamo il tessuto. Se abbiamo già raddoppiato la sciarpa, mettiamolo tra i due strati.

Con un ferro da stiro passiamo il tessuto sopra il nastro termoadesivo. Successivamente tagliamo anche l’altra sciarpa, in modo che sia della stessa dimensione del precedente tessuto. Applichiamo il nastro termoadesivo tra le due stoffe e stiriamo. In questo modo le sciarpe si uniranno. Infine tagliamo un pezzo di nastro e ripetiamo i precedenti passaggi, per fissarlo alle stoffe.

Al posto del nastro adesivo si può utilizzare anche la colla a caldo. Ovviamente non sarà necessario passare il ferro da stiro. Ed ecco un semplice grembiule che si può utilizzare in cucina tutti i giorni.

2 lavori fai da te con stoffa e colla semplici e veloci ma senza dover cucire nulla

Per quanto riguarda il secondo lavoro, ci dedicheremo a degli elastici per capelli di stoffa. Una moda degli anni ’80 che sta facendo un grande ritorno. Prendiamo ciò che ci serve:

un pezzo di tessuto largo 11 cm e lungo 55 cm;

forbici;

colla a caldo;

un elastico largo 1 cm e lungo 25 cm.

Per prima cosa stendiamo il pezzo di stoffa e applichiamo una striscia di colla in uno dei lati più corti. Ripieghiamo il bordo e ripetiamo il procedimento sul lato opposto. Successivamente pieghiamo il tessuto a metà per lungo. Applichiamo la colla lungo un lato e posizioniamo sopra l’altro, per incollarli insieme e creare un tubo di stoffa. Giriamolo verso l’esterno e inseriamo all’interno l’elastico. Facciamo un nodo con i due estremi dell’elastico e uniamo l’estremità della stoffa con un po’ di colla.

Questi semplici lavori fai da te possono essere un modo per riutilizzare stoffa e vestiti che non vogliamo buttare.

