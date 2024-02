2 frasi di Benjamin Graham che ti aiuteranno ad avere un mindset da ricco

Benjamin Graham è stato il maestro del magnate Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway. I suoi insegnamenti sono stati molto importanti per generazioni di analisti e investitori, a cui ha permesso di acquisire una mentalità vincente. Infatti, quando si investe in Borsa è importante non solo operare con cognizione di causa, ma anche farlo con un mindset giusto, specialmente se si vogliono ottenere grandi guadagni. Quindi, vediamo alcune delle sue frasi più iconiche e illuminanti.

Fare i soldi è alla portata di tutte le persone, ma gestirli e riuscire a farli fruttare ulteriormente è invece ben più difficile.

Proprio per questo, è importante sviluppare una buona mentalità finanziaria, che permetta di non perdere quanto si è acquisito e anzi di moltiplicarlo. Esistono diverse scuole di pensiero, ma una delle più note al Mondo è quella inaugurata da Benjamin Graham, che è il padre del value investing e autore di un libro del calibro di L’Investitore Intelligente, che ha formato generazioni e generazioni di trader.

Graham ha anche avuto un allievo molto illustre, che ha ripreso i suoi insegnamenti e li ha fatti propri. Stiamo parlando di Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi al Mondo.

2 frasi di Benjamin Graham che ti aiuteranno a diventare ricco

“L’investitore individuale dovrebbe agire coerentemente come un investitore e non come uno speculatore” è una delle frasi più note di Benjamin Graham.

Che cosa vuol dire? Per capirla a fondo, bisogna fare una precisa distinzione e cioè quella tra investitore e speculatore. Il primo si concentra sulla sicurezza del capitale e sull’avere un ritorno ragionevole dai propri investimenti, mentre il secondo è in potenza a rischio di perdere completamente la somma che ha investito.

Per sua natura, l’investitore pianifica i propri investimenti sul medio/lungo periodo, a differenza dello speculatore.

Sviluppare la giusta mentalità

“Le condizioni economiche possono cambiare, le aziende e le azioni possono cambiare, le istituzioni finanziarie e il quadro normativo possono cambiare, ma la natura umana rimane essenzialmente la stessa. Quindi la parte più difficile e più importante di un valido investimento dipende dal temperamento e dall’attitudine dell’investitore, e non è granché influenzata dal passare degli anni”.

Questa frase di Benjamin Graham è molto importante e riflette il discorso sull’importanza della mentalità che abbiamo fatto in precedenza. Per loro natura i mercati sono mutevoli e l’unica cosa a cui ci si può davvero affidare sono le proprie qualità individuali.

Sia la mentalità che le tecniche di investimento migliori possono essere apprese e non sono qualità connaturate all’investitore di successo. Ciò è quanto sostiene lo stesso Graham in una delle sue frasi più famose, che recita: “l’investimento di successo diventa quindi un insieme di tecniche e di criteri che possono essere appresi”. Se ne deduce, di conseguenza, che un trader di successo è anche colui che è pronto costantemente ad apprendere e a formarsi sia dal punto di vista finanziario che umano.

Ecco, quindi, 2 frasi di Benjamin Graham che ti aiuteranno a sviluppare una mentalità da ricco.

