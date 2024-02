3 titoli azionari che si potrebbero comprare se i tassi di interesse venissero tagliati

Come ormai sappiamo bene, la situazione relativa al taglio dei tassi di interesse è molto discussa tra investitori e analisti. C’è chi sostiene che questi verranno tagliati a giugno e chi pensa invece che ciò avverrà tra ancora molto tempo. Ad esempio, gli analisti di Miramaud AM, come abbiamo visto, sono per la prima opzione. Ciò che è certo, è che al momento né la FED né la BCE hanno dichiarato di avere intenzione di tagliare i tassi in un periodo o in una data precisa e quindi non ci resta che aspettare che ci siano novità in proposito. In attesa di queste ultime, vediamo i titoli azionari che i trader potrebbero comprare in caso l’atteso tasso avvenisse, almeno secondo l’opinione degli analisti di Barcalys.

Torniamo a parlare di mercati azionari e nello specifico di 3 titoli azionari che si potrebbero comprare in uno scenario preciso, cioè qualora avvenisse l’ormai attesissimo taglio dei tassi di interesse.

Come sempre, procederemo anche a riportare l’opinione del consenso degli analisti in proposito.

L’Oreal

Secondo gli analisti di Barclays, questo titolo potrebbe beneficiare notevolmente di un taglio dei tassi di interesse.

L’Oreal è una delle prime aziende al mondo, se non la prima, nel settore della cosmetica. Secondo il consenso degli analisti (di numero 25) riportato dalla piattaforma Marketscreener, la raccomandazione attuale per il titolo è Hold e l’obiettivo di prezzo è 432,5 euro. L’attuale prezzo di mercato è 437,2 euro.

Amplifon

Per Barclays, anche questo titolo potrebbe beneficiare del taglio dei tassi di interesse. Appartiene alla nota azienda che si occupa della produzione e della vendita di apparecchi acustici e prodotti accessori per persone non-udenti.

Il consenso degli analisti (di numero 15) riportato dalla piattaforma online Marketscreener raccomanda Accumulate per le sue azioni e pone un obiettivo di prezzo di 32,36 euro. L’attuale prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è di 31,49 euro.

3 titoli azionari che si potrebbero comprare se avvenisse l’atteso taglio dei tassi di interesse: Zalando

Ecco un altro dei titoli che secondo Barclays si potrebbero comprare in caso di taglio dei tassi. Si tratta di Zalando, che appartiene al settore dell’abbigliamento e della moda.

Secondo il consenso degli analisti (di numero 28) riportato da Marketscreener la raccomandazione per questo titolo è attualmente Buy e il target di prezzo fissato è 31,77 euro. Invece, l’attuale prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è di 20,0 euro.

Lettura consigliata

Cosa potrebbe succedere all’indice S&P 500 secondo Wells Fargo e altre previsioni per il 2024