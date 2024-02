Quello che sta accadendo negli ultimi giorni sui mercati è abbastanza normale. I prezzi si sono fermati a ridosso di una resistenza dimamica. Oltre, ci sarebbe un’accelerazione molto probabile di un altro 2/3% forse fino alla scadenza del nostro primo setup annuale che scadrà il giorno del 7 marzo. Ce la faranno i prezzi a superare questo ostacolo, oppure hanno bisogno di rifiatare? In ottica annuale, si attende in questo primo trimestre una correzione, un ritorno di almeno il 2% sotto i livelli di apertura annuale. Questo swing si formerà o meno? Le previsioni devono essere avvalorate dal trend e al momento questo è rialzista fino a prova contraria. Per quanto riguarda la settimana in corso i prezzi si sono mossi perlopiù intorno al prezzo di apertura. Dove porteranno questi ultimi giorni dei mercati azionari?

Lo scenario annuale

Di seguito il percorso campione che attendiamo per il 2024:

Dove porteranno questi ultimi giorni dei mercati azionari?

I listini azionari alla chiusura della seduta di contrattazione del 14 febbraio hanno segnato i seguenti prezzi:

Dax Future

17.007

Eurostoxx Future

4.726

Ftse Mib Future

31.446

S&P500

5.000,62.

Con probabilità superiori al 70% se la settimana di contrattazione chiuderà sotto i seguenti livelli potrebbe iniziare un ritracciamento del 5/7% dai prezzi attuali:

Dax Future

16.900

Eurostoxx Future

4.629

Ftse Mib Future

30.945

S&P500

4.891.

Nelle ultime settimana man mano che i mercati sono saliti il Vix, che è un indicatore abbastanza attendibile per anticipare un rialzo o un ribasso, si è mosso sui minimi di periodo in una stretta fase laterale Questa continuerà oppure si è vicini a un’inversione railzista e quindi a un ribasso dei mercati. Come potrà notare il Lettore c’è forte indecisione sotto delle importanti resistenze e la settimana in corso sembrerebbe davero importante per decidere le sorti dei lsitini fino al 7 marzo. Ancora è prematuro fare delle previsioni ribassiste in quanto il trend permane al rialzo.

Oggi vogliamo andare a monitorare i punti di POC che si sono formati da inizio anno. Cosa è un POC? Non è altro che il punto dove si sono concentrati la maggioranza degli scambi.

Dax Future

17.000

Eurostoxx Future

4.640

Ftse Mib Future

30.500

S&P500

4.830.

Come vanno interpretati questi livelli? Sono importanti supporti e resistenze che potrebbero far arrestare un movimento o farlo iniziare. Non posiamo far altro che attendere sviluppi. Da oggi potrebbe accadere di tutto, perchè c’è da sapere, che i mercati per loro indole sono sorprendenti. Mai nessuna ipotesi può essere esclusa anche la più impensabile.

Lettura consigliata

Le ultime notizie sull’inflazione USA, l’opinione di Miramaud AM